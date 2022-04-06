Загрязнение воды на Тернопольщине локализовали: опасность есть в одном селе

После российского обстрела Тернополя, обломки ракет упали на склад минеральных удобрений и произошла утечка химических веществ. Сейчас загрязнение воды локализовали, поэтому угроза есть только в селе Сапанов.

Ранее просили воздержаться от использования воды во всем Кременецком районе. О локализации проблемы сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Это событие Обломки упали на склад минеральных удобрений, – ОВА о последствиях ракетного обстрела Тернопольщины

Людям завезли питьевую воду

Сейчас областной лабораторный центр периодически проводит забор воды и почвы. Это делают несколько раз в день, чтобы увидеть изменения в уровне загрязнения. Село Сапанов расположено у реки Иква, поэтому по состоянию на начало суток 6 апреля, там ситуация та же – показатели вредных веществ превышают норму.

Местные власти уже провели встречу с жителями села, на которой разъяснили последствия ракетного обстрела. Людям рассказали основные правила обращения с водой и почвой при загрязнении. В то же время в село завезли достаточно питьевой воды.

Коротко об этом обстреле:

оккупанты совершили ракетный удар по Тернопольщине вечером 5 апреля;

противовоздушная оборона сработала хорошо, но обломки упали на здание склада минудобрений;

после повреждения резервуаров произошла утечка минеральных удобрений в почву;

возникло превышение допустимого уровня содержания аммиака.

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