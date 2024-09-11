Техногенная катастрофа в Десне: какое состояние воды в Киеве
Вода в реке Десна была загрязнена. Загрязнение распространились до Киева и это влияло на качество воды.
Во время брифинга о состоянии воды в Киеве стало известно, что угрозы нет. По словам спикера, сейчас там борются с неприятным запахом.
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Есть несколько источников водоснабжения
На брифинге отметили, что Киев имеет несколько источников водоснабжения. В частности, Деснянское, Днепровское водохранилища.
Также там отметили, что сценарий действий на такой случай был разработан еще в 2022 году.
Если случится крайний случай, то некоторые районы города будут с ограниченным водоснабжением,
– объяснили там.
В то же время также есть несколько резервуаров чистой воды, запасы в которых обещают держать на самых высоких уровнях.
Такие случаи уже были
Также во время брифинга рассказали, что такие случаи уже случались раньше. Там отметили, что раньше с этим справлялись эффективно, поэтому нет причин для переживаний сейчас.
В случае необходимости, населения проинформируют дополнительно. Кроме этого, объявят порядок действий, если в этом будет необходимость. Происходит постоянный мониторинг ситуации, а воду из разных мест берут на анализы.
Загрязнение органическими веществами
На брифинге также рассказали, что загрязнение произошло органическими веществами растительного происхождения. Во время анализов в воде не обнаружили токсинов.
Это обычная органика. Просто ее количество настолько велико, что она поглощает кислород в воде,
– объяснили там.