Техногенная катастрофа в Десне: какое состояние воды в Киеве

Вода в реке Десна была загрязнена. Загрязнение распространились до Киева и это влияло на качество воды.

Во время брифинга о состоянии воды в Киеве стало известно, что угрозы нет. По словам спикера, сейчас там борются с неприятным запахом.

Смотрите также Удары по Черниговщине: пострадала больница, в одном из сел есть раненый

Есть несколько источников водоснабжения

На брифинге отметили, что Киев имеет несколько источников водоснабжения. В частности, Деснянское, Днепровское водохранилища.

Также там отметили, что сценарий действий на такой случай был разработан еще в 2022 году.

Если случится крайний случай, то некоторые районы города будут с ограниченным водоснабжением,

– объяснили там.

В то же время также есть несколько резервуаров чистой воды, запасы в которых обещают держать на самых высоких уровнях.

Такие случаи уже были

Также во время брифинга рассказали, что такие случаи уже случались раньше. Там отметили, что раньше с этим справлялись эффективно, поэтому нет причин для переживаний сейчас.

В случае необходимости, населения проинформируют дополнительно. Кроме этого, объявят порядок действий, если в этом будет необходимость. Происходит постоянный мониторинг ситуации, а воду из разных мест берут на анализы.

Загрязнение органическими веществами

На брифинге также рассказали, что загрязнение произошло органическими веществами растительного происхождения. Во время анализов в воде не обнаружили токсинов.

Это обычная органика. Просто ее количество настолько велико, что она поглощает кислород в воде,

– объяснили там.