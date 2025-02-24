Киев среди самых загрязненных городов мира: в воздухе столицы фиксируют взвешенные вещества

В Киеве удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ

В столице зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха из-за накопления взвешенных частиц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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В Киеве наблюдают загрязненный воздух

Причиной ухудшения качества воздуха, вероятно, является скопление пыли, поскольку маловетреная погода и высокое атмосферное давление затрудняют его рассеивание.

До улучшения ситуации в КГГА рекомендуют держать окна закрытыми, ограничить время пребывания на улице, потреблять больше воды. Если есть очиститель воздуха, стоит включить его на максимальный режим.

Сейчас, по данным IQAir Киев занимает 6 место среди самых загрязненных городов в мире по состоянию воздуха.



Рейтинг самого загрязненного воздуха в городах / IQAir

Напомним, Киев попал в антирейтинг городов с самым грязным воздухом. По данным IQAir, по состоянию на 9 утра 22 февраля Киев занимал 20 место в списке самых грязных городов мира. Днем ситуация улучшилась, и столица переместилась на 51 позицию со средним уровнем загрязнения.