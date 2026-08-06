Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА.

Где в Киевской области загрязнен воздух?

Так, в 9 населенных пунктах обнаружен повышенный уровень загрязнения мелкодисперсной пылью. Речь идет о:

Иванкове;

Вышгороде;

Вишневом;

Боярке;

Василькове;

Обухове;

Борисполе;

Великой Дымерке;

Броварах.

Власти предупредили, что жители этих городов могут испытывать дискомфорт при дыхании. Специалисты советуют им:

держать окна закрытыми;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.

Напомним, после российского обстрела 5 августа в Киеве и Киевской области ухудшилось качество воздуха.

По данным Киевской ОВА, в Вишневом, Обухове и Броварах зафиксировали повышенное содержание мелкодисперсной пыли и углекислого газа. Также повышенную концентрацию пыли обнаружили в Иванкове, Боярке и Василькове.

По данным SaveEcoBot, наихудшая ситуация в Киеве наблюдалась на отдельных участках Соломенского и Святошинского районов, где зафиксировали "красный" уровень загрязнения.

Отметим, что в ночь на 5 августа Россия массированно ударила баллистикой по Киеву и области.