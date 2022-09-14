Украинцы учатся дышать полной грудью: кто и как спасает воздух от "грязных" рейтингов

По данным World Air Quality Report, в 2020 году Украина заняла восьмое место в Европе и 43 в мире по уровню загрязнения воздуха. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Воздух, который не дает жить

По подсчетам ВОЗ, загрязненный воздух является причиной каждого третьего инсульта, рака легких и болезней сердца. Что с этим делать, особенно в городах?

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На качество воздуха в городе влияют многие факторы: промышленность, автотранспорт, частная деятельность людей, таких, как сжигание отходов, сухостой.

"Обычно это начинает интересовать людей, когда оказывает непосредственное влияние на их здоровье и самочувствие",

– рассказывает глава общественной организации "SaveDnipro" Ирина Черныш.

Чистый город своими руками

Так, собственно, в 2017 году и возникла инициатива "SaveDnipro".

"Шесть лет назад доступа к информации о качестве воздуха не было. Единственным источником информации были отчеты Гидрометцентра за полугодие или год. Такие отчеты имеют ценность для научного анализа и принятия управленческих решений, однако, очевидно, они не давали возможности гражданам предупредить вред своему здоровью", – добавляет Черныш.

С помощью партнеров активисты установили в городе посты мониторинга качества воздуха, создали мобильное приложение и чат-бот. Это позволяет жителям города своевременно получать информацию о количестве мелкодисперсной пыли в воздухе и соответственно менять свои планы: не идти на прогулку или перенести пробежку на улице. Поскольку воздух – это инертная масса, следует просто подождать, когда опасные вещества рассеются.

Однако такие сервисы есть не во всех населенных пунктах или их районах. В таком случае вы можете установить личный датчик у себя за окном или подписаться на получение информации от ближайшей станции в вашем городе или селе.

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Известны также примеры участия социально ответственного бизнеса в мониторинге качества воздуха. Так, в одном из офисов работники каждый день наблюдали в окно выбросы черного дыма из дымоходов предприятий. Они заинтересовались, как это влияет на чистоту воздуха.

Вместе с работниками Национального университета имени Тараса Шевченко небезразличные создали устройства, которые могут точно определять содержание вредных веществ в воздухе. В настоящее время они помогают мониторить качество воздуха в Киеве, Львове и Одессе.

Как в украинских городах борются с загрязненностью воздуха: видео

Кто не дает задохнуться Киеву

Международные рейтинги загрязненности воздуха формируются по данным швейцарского сервиса iqair.com. Источник происхождения информации о качестве воздуха на этом сайте отличается для разных стран. Для Франции или Китая сервис использует данные министерств по экологии. В Украине это информация из 8 анонимных станций измерения. Это значит, что 8 украинцев купили такие станции и установили у себя на балконе. На основании этих данных появилась информация о том, что Киев – один из самых загрязненных городов мира.

По состоянию на декабрь 2021 года в Киеве было 5 государственных референтных постов при необходимости по крайней мере 13 на шестимиллионную агломерацию. Однако уже в феврале 2022 года было вмонтировано 46 индикативных датчиков во всех районах Киева. Это существенный шаг к расширению системы контроля за состоянием воздуха в существующей столице.

С войной словосочетание "загрязнение воздуха" приобрело иной смысл. Обстрелы нефтебаз и химзаводов, массовые пожары и постоянная угроза радиационных выбросов – оперативный штаб Государственной экологической службы зафиксировал более 300 экзопреступлений россии против Украины, и это число постоянно растет. Мы должны приложить все усилия, чтобы россия понесла справедливую ответственность в соответствии с предписаниями международного права.

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Если вы хотите пожаловаться на загрязненный воздух в вашем городе

Загрузите SaveEcoBot в телеграмме или вайбере. Нажмите кнопку "Пожаловаться на загрязнение" -> "Подать жалобу" и выберите вид загрязнения. Укажите источник загрязнения. Если вы его не знаете, нажмите соответствующую кнопку. Укажите место, дату и время загрязнения. Если вы не знаете источник загрязнения, место должно быть указано четко с конкретным адресом. По возможности добавьте фото. Заполните личные данные и загрузите подпись. Нажмите кнопку "Подтверждаю". Загрузите жалобу (или жалобы, если их несколько, в разные учреждения), скопируйте электронный адрес в шапке документа и отправьте на него готовый файл.

Важно – Киев оказывается в рейтингах городов с самым грязным воздухом: смотрите видео