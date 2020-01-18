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      Загрязненный воздух в столице: КГГА назвала причины

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      Власти Киева просят ограничить использование частного транспорта / rbc.ua

      На состояние воздуха в Киеве влияют метеорологические условия и большое количество транспорта. Поэтому столичная власть просит украинцев минимизировать использование частного транспорта.

      Так в столице планируют бороться с загрязнением воздуха, сообщает пресс-служба КГГА.

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      Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен – использование общественного транспорта, особенно в часы пик,
      – говорится в сообщении.

      В столичной госадминистрации также подчеркнули, что 16 января в Киеве зафиксировали превышение концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского. Превышение зафиксировали на площади Бессарабской, площади Демеевской, бульваре Леси Украинки.

      По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия также способствуют накоплению вредных частиц.
      Поэтому в КГГА советуют избегать прогулок возле дорог, где есть большое движение транспорта.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: КГГА Новости Киева Транспорт Новости Украины
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