В учебных заведениях, в частности школах и садиках, подвалы открыты.
Внимание Оккупанты бежали: ВСУ провели еще один успешный бой
Без паники! Есть время дойти до укрытий!,
– говорится в сообщении.
Угроза обстрела Ахтырки
В военно-гражданской администрации сегодня утром сообщили, что по области начались активные перемещения военной техники врага.
Ранее Ахтырку могут снова обстрелять – сирены не работают, жителей просят быть в укрытиях
Бой начался в окрестностях Ахтырки около 7:30 утра со стороны Писаревки. Были слышны очереди с определенной периодичностью возле части теробороны в Сумах.
"Ситуация в области тревожная. Но должны держаться. Военная техника идет через область транзитом", – отметили на сайте.