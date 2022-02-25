В учебных заведениях, в частности школах и садиках, подвалы открыты.

Внимание Оккупанты бежали: ВСУ провели еще один успешный бой

Без паники! Есть время дойти до укрытий!,

– говорится в сообщении.

Угроза обстрела Ахтырки

В военно-гражданской администрации сегодня утром сообщили, что по области начались активные перемещения военной техники врага.

Ранее Ахтырку могут снова обстрелять – сирены не работают, жителей просят быть в укрытиях

Бой начался в окрестностях Ахтырки около 7:30 утра со стороны Писаревки. Были слышны очереди с определенной периодичностью возле части теробороны в Сумах.

"Ситуация в области тревожная. Но должны держаться. Военная техника идет через область транзитом", – отметили на сайте.