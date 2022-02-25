Повідомляють, що час дійти до укриттів – є. У навчальних закладах, зокрема школах та садочках, підвали відчинені.

Увага Окупанти тікали: ЗСУ провело ще один успішний бій

Без паніки! Є час дійти до укриттів!,

– мовиться у повідомленні.

Загроза обстрілу Охтирки

У військово-цивільній адміністрації сьогодні вранці повідомили, що по області розпочалися активні переміщення військової техніки ворога.

Раніше Охтирку можуть знову обстріляти – сирени не працюють, мешканців просять бути в укриттях

Бій розпочався на околицях Охтирки близько 7:30 ранку зі сторони Писарівки. Було чутно черги з певною періодичністю біля частини тероборони у Сумах.

"Ситуація в області тривожна. Але маємо триматися. Військова техніка йде через область транзитом", – наголосили на сайті.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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