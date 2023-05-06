24 Канал собрал для вас лучшие мемы и фотожабы об этом событии. Как украинцы реагируют на инцидент с террористом – смотрите дальше.

Обратите внимание В последний момент сел за руль: на месте погибшего в результате подрыва должен был быть Прилепин

Одна нога здесь, другая – там

Основную часть шуток о Захаре Прилепине украинцы посвятили хорошей иронии, ведь он является автором книги "Одна нога здесь, другая там", а после взрыва у террориста как раз больше всего пострадали ноги.



Иронично получилось, не правда ли? / Скриншот



Махнул во славу / Скриншот



Так все и было / Скриншот



Такое в жизни случается, когда ты террорист / Скриншот



И такое тоже происходит / Скриншот

Захар, что случилась: смотрите видео



Одна там, другая там / Фото "Первая приватная мемарня"



Настоящие кадры с места происшествия / Фото "Первая приватная мемарня"



Сейчас в медикаментозной коме, поэтому что-то среднее / Скриншот

Напомним, в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль пропагандиста, в результате чего водитель, бывший коллаборантом из Луганщины, погиб. Прилепин же попал в больницу, где провели операцию, после которой ввели в состояние медикаментозной комы. Что известно о террористе и пропагандисте и как он воевал на Донбассе на стороне боевиков – читайте в нашем материале.