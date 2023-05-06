24 Канал зібрав для вас найкращі меми та фотожаби про цю подію. Як українці реагують на інцидент з терористом – дивіться далі.

Зверніть увагу В останній момент сів за кермо: на місці загиблого внаслідок підриву мав бути Прілєпін

Одна нога тут, друга – там

Основну частину жартів про Захара Прилєпіна українці присвятили гарній іронії, адже він є автором книги "Одна нога тут, інша там", а після вибуху в терориста якраз найбільше постраждали ноги.



Іронічно вийшло, чи не так? / Скриншот



Махнув на славу / Скриншот



Так все і було / Скриншот



Таке в житті трапляється, коли ти терорист / Скриншот



І таке також стається / Скриншот

Захар, що сталося: дивіться відео



Одна там, інша там / Фото "Перша приватна мемарня"



Справжні кадри з місця події / Фото "Перша приватна мемарня"



Зараз у медикаментозній комі, тому щось середнє / Скриншот

Нагадаємо, у Нижньому Новгороді вибухнув автомобіль пропагандиста, унаслідок чого водій, який був колаборантом з Луганщини, загинув. Прилєпін же потрапив до лікарні, де йому провели операцію, після якої ввели в стан медикаментозної коми. Що відомо про терориста та пропагандиста та як він воював на Донбасі на боці бойовиків – читайте в нашому матеріалі.