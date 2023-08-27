Спикер МИД России Мария Захарова осудила поддержку, которую Молдова оказывает Украине. Она даже начала угрожать этому государству.
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Что сказали у Лаврова
Приспешница Кремля заявила о якобы обсуждении "вопроса поставок через территорию Молдовы военных грузов" в Украину и выразила в связи с этим "беспокойство". По ее мнению, Молдова будто бы последовательно превращается "в логистический придаток киевского режима".
О катастрофических последствиях подобных шагов мы уже неоднократно предупреждали официальный Кишинев. Хотелось бы в этой связи предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс поддержки Украины,
– сказала Захарова.
Что ответил Кишинев
Министерство иностранных дел Молдовы впоследствии отреагировало на ложь Захаровой. Ведомство назвало заявления кремлевской пропагандистки ложными и осудило ее слова.
С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь и в двустороннем порядке, и в рамках международных организаций.
– говорится в сообщении.
Как пояснили в МИДе, нейтралитет Молдовы не означает ее изоляцию. Кишинев развивает партнерские отношения с организациями и другими странами для сохранения мира и безопасности государства. Молдавские власти сотрудничают с теми, кто продвигает демократические ценности. Также они отвергают любые попытки подорвать усилия по достижению евроинтеграции.
Другие заявления одиозной российской дипломатки
- Не так давно Захарова попыталась оправдать полномасштабное вторжение России в Украину. Она заявила, что российские оккупанты якобы воюют на нашей земле за свободу Африки.
- Ранее спикер МИД государства-террориста запустила очередной фейк. Захарова соврала, что украинцы якобы хотят, чтобы российский диктатор Владимир Путин стал президентом Украины.