Речниця МЗС Росії Марія Захарова засудила підтримку, яку Молдова надає Україні. Вона навіть почала погрожувати цій державі.

Читайте також Абсолютно неприйнятна погроза, – МЗС Молдови відреагувало на цинічну заяву Сальдо

Що сказали у Лаврова

Посіпака Кремля заявила про нібито обговорення "питання постачання через територію Молдови військових вантажів" до України та висловила через це "занепокоєння". На її думку, Молдова буцімто послідовно перетворюється "на логістичний придаток київського режиму".

Про катастрофічні наслідки подібних кроків ми вже неодноразово попереджали офіційний Кишинів. Хотілося б у цьому зв'язку застерегти офіційний Кишинів від глибшого залучення до процесу підтримки України,

– сказала Захарова.

Що відповів Кишинів

Міністерство закордонних справ Молдови згодом відреагувало на брехню Захарової. Відомство назвало заяви кремлівської пропагандистки неправдивими та засудило її слова.

З першого дня війни ми рішуче засудили агресію Росії проти України. Ми продовжимо надавати нашим українським друзям усю можливу допомогу й у двосторонньому порядку, і в рамках міжнародних організацій,

– мовиться у повідомленні.

Як пояснили в МЗС, нейтралітет Молдови не означає її ізоляцію. Кишинів розвиває партнерські відносини з організаціями та іншими країнами задля збереження миру та безпеки держави. Молдавська влада співпрацює з тими, хто просуває демократичні цінності. Також вона відкидає будь-які спроби підірвати зусилля для досягнення євроінтеграції.

Інші заяви одіозної російської дипломатки