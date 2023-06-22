В МЗС Молдови також наголосили, що "викликали на килим" російського посла. Він має пояснити цинічні заяви Сальдо, щодо пусків ракет на країну.

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У Молдові відповіли на заяви Сальдо

Представники МЗС Молдови наголосили, що рішуче засуджують погрози на адресу Молдови. Там наголосили, що такі заяви з боку російського представника на окупованій частині України є зухвалими.

Прямі погрози на адресу нашої країни є абсолютно неприйнятними,

– зазначили в міністерстві.

Крім того, в ефірі молдавського телеканалу TVR Moldova представники відомства наголосили, що не потерплять подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. В МЗС заявили, що в екстреному порядку викличуть главу дипломатичної місії Росії в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення.

Що відомо про висловлювання Сальдо щодо Молдови