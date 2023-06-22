В МЗС Молдови також наголосили, що "викликали на килим" російського посла. Він має пояснити цинічні заяви Сальдо, щодо пусків ракет на країну.
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У Молдові відповіли на заяви Сальдо
Представники МЗС Молдови наголосили, що рішуче засуджують погрози на адресу Молдови. Там наголосили, що такі заяви з боку російського представника на окупованій частині України є зухвалими.
Прямі погрози на адресу нашої країни є абсолютно неприйнятними,
– зазначили в міністерстві.
Крім того, в ефірі молдавського телеканалу TVR Moldova представники відомства наголосили, що не потерплять подібних висловлювань, спрямованих проти Республіки Молдова. В МЗС заявили, що в екстреному порядку викличуть главу дипломатичної місії Росії в Республіці Молдова з вимогою надати відповідні пояснення.
Що відомо про висловлювання Сальдо щодо Молдови
- Ставленика Кремля в окупованій Херсонській області Володимир Сальдо 22 червня заявив, що Росія має вдарити по території Молдови. Зокрема, мовиться про село Джурджулешти.
- Путінський посіпака також нагадав, що цей населений пункт перейшов до складу Молдови під час президенства Віктора Ющенка. Крім Джурджулешт, Сальдо цинічно закликав вдарити по Одеській області.
- Сальдо наголосив, що це буде буцімто "відповідь на обстріли Чонгара". Щоправда, чому саме Росія має пускати ракети по Молдові – не пояснив.