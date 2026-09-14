Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия быстро проиграет потенциальный конфликт с НАТО. В Кремле слова польского министра были искажены.

Российские пропагандисты преподнесли заявление Сикорского так, будто он говорил исключительно о Польше. Мол, именно она молниеносно победит Россию в случае нападения.

Как у Путина прокомментировали заявление Сикорского?

Комментируя слова польского министра, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала их "русофобией головного мозга".

Напомним, Сикорский ранее заявил: "Если бы Россия напала на нас и мы действовали без ограничений, думаю, мы бы довольно быстро победили Россию".

При этом министр говорил не о возможном противостоянии между Россией и Польшей, а о сценарии конфликта России с НАТО.

Оценивая военные возможности Альянса, польский министр особо подчеркнул его превосходство в воздухе: "У нас бесспорное превосходство над Россией в авиации. Генерал, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это около 2500 самолетов. Это бесспорное преимущество".

Поэтому слова Сикорского о "нас" касались именно НАТО, а не только Польши.

При этом польские ВВС значительно меньше. По открытым данным, у Польши около 75–80 боевых самолетов, среди которых F-16, FA-50, оставшиеся на вооружении самолеты МиГ-29, а также первые F-35.

Для сравнения: у России насчитывается около 300 боевых самолетов различных типов.

Таким образом, называя цифру в 2500 самолетов, Сикорский имел в виду общий авиационный потенциал НАТО. При этом он отметил, что Альянс сохраняет превосходство в воздухе даже без участия США.

Ранее глава МИД Польши призвал НАТО усилить учения вблизи Калининградской области. По словам политика, они должны быть настолько "агрессивными", чтобы Россия не могла предсказать действия Альянса. Это должно было бы заставить Москву перебросить часть своих сил из Украины.