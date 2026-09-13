Об этом глава МИД Польши заявил в пятницу, 11 сентября, во время ежегодной встречи YES в Киеве, сообщает 24 Канал.

Что сказал Сикорский?

Чиновник отметил, что Варшава очень внимательно следит за Калининградской областью. Сикорский подчеркнул, что там "практически нет войск". По его словам, это означает, что Путин полагает, что НАТО – мирный альянс, который не воспользуется локальной слабостью российского диктатора.

Глава МИД Польши подчеркнул, что, возможно, это ошибка. На уточняющий вопрос журналистов, предлагает ли он, чтобы Альянс захватил Калининградскую область, политик ответил отрицательно.

Вместо этого он призвал НАТО проводить военные учения рядом с российским анклавом.

Я предлагаю, чтобы мы проводили настолько агрессивные учения на нашей стороне, чтобы он не был уверен в том, что именно мы сделаем. И чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил из Украины,

– заявил Сикорский.

Напомним, что 11 сентября после участия в мероприятиях на полях саммита БРИКС Владимир Путин вновь начал запугивать европейские государства. Российский диктатор пригрозил Европе войной. Также глава Кремля заявил, что европейцы подталкивают свои страны к конфликту с Россией.