Захарова пригрозила Литве "практическим" ответом на ограничение транзита в Калининград

В Кремле очень возмущены тем, что Литва ограничила транзит российских товаров по своей территории. В этот раз за угрозы взялась одиозная представительница российского МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что ответ России на действия Литвы будет не дипломатичным. Мол, государство-агрессор будет отвечать Вильнюсу в "практической" плоскости. Что именно это значит – неизвестно.

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По словам представительницы министерства иностранных дел России, правительство уже прорабатывает варианты реакции.

Что известно об ограничении транзита

15 марта Европейский Союз одобрил 4 пакет санкций против России за нападение на Украину. Ограничения предусматривали запрет на импорт и транзит российской стали и других изделий из черных металлов в ЕС и через ЕС. Эти правила вступили в силу только 17 июня.

Литва является членом ЕС, поэтому должна отказаться от транзита запрещенных товаров. 18 июня власти Калининграда заявили, что Литва не пропускает на своей территории транзитные поезда с едущими из Беларуси товарами. 3 месяца российские чиновники ничего не говорили об этих ограничениях, хотя знали о них, только когда санкции вступили в действие, в Кремле "запылало".

Российские власти начали говорить, о "блокаде" Калининградской области. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Литва "развязала им руки" и начал угрожать странам Балтии "ответными мерами".

При этом глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов пошел еще дальше. Он решил использовать любимый метод государства-агрессора – попугать Евросоюз "второй армией мира".

Уже 20 июня россияне заявили, что начинают военные учения в Калининградской области. Солдаты путинской армии будут стрелять из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", а также крупнокалиберных орудий "Гиацинт" и другого артиллерийского вооружения возле границы со странами Балтии.

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Добавим, что в Эстонии сообщили, что российский вертолет на несколько минут пересек их воздушное пространство. Такое случилось впервые с начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, в эстонском правительстве рассказали, что Россия проводит учения с имитацией ракетных ударов по их территории. Поэтому министерство иностранных дел уже вызвало российского посла "на ковер".

К теме смотрите видео об истерике Кремля из-за действий Литвы: