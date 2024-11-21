Тихий показал свой телефон и сказал, что в Украине сообщают правдивые факты, которые не надо координировать "сверху". Это произошло во время брифинга спикера МИД, сообщает 24 Канал.

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Представитель украинского МИД потроллил Захарову

В начале брифинга Георгий Тихий поблагодарил журналистов, которые пришли несмотря на утренние российские обстрелы и плохую погоду. Тогда представитель МИД Украины демонстративно показал экран своего телефона сказав, что у него он тоже есть, но ему "никто не звонит во время брифингов".

Он подчеркнул, что, во-первых, у нас свободная страна.

А во-вторых, потому что мы сообщаем правдивые факты, нас не надо координировать: как соврать сегодня, чтобы это не противоречило тому, как мы соврали вчера,

– отметил он.

Так, спикер подчеркнул, что у нас на брифингах – без телефонов.

Напомним, что во время пресс-конференции 21 ноября официальной представительнице российского МИДа официальной Марии Захаровой позвонили по телефону. Разговор был слышен в микрофон. Неизвестный мужчина по другую сторону трубки приказал спикеру не комментировать удар межконтинентальной ракетой по Украине. Самое интересное, что Захаровой никто не выключил микрофон и разговор был слышен в прямом эфире. Однако неизвестно, кто именно звонил спикеру МИД России, однако она со всем соглашалась и только кивала головой.