Запад рискует уступить гопнику с ядерным оружием

Я не могу говорить с уверенностью, что Путин не применит ядерное оружие. Но нужно ответить на вопрос: могут ли уступки Путину снизить этот риск?

Последняя карта Путина

Любая уступка диктатору увеличивает его наглость. Сегодня Путин использует ядерный шантаж в качестве своей последней карты в этой игре. И если этот шантаж работает, а он пока работает, это означает, что он будет использовать эту карту все время. Только в следующий раз это будет происходить на территории Польши или Эстонии.

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И тогда Запад столкнется с дилеммой: либо самораспускаться и заканчивать исторический путь западной цивилизации, уступая гопнику с ядерным оружием, либо вступать в военное столкновение, которое будет происходить в гораздо худших условиях, чем сейчас.

Совершенно нелепо звучат аргументы – "мы не можем допустить Третью мировую войну", когда она уже идет. Но мы продолжаем слышать их со всех сторон. Однако не следует забывать, что эти утверждения идут от людей, которые на протяжении многих лет давали неправильные рекомендации относительно того, как следует выстраивать отношения с Путиным.

Это люди, которых в бизнесе давно бы уже уволили. Они себя скомпрометировали абсолютно неправильными оценками геополитической ситуации, но сейчас продолжают давать советы, как вести себя дальше.

Украина, которая изменит мир

Недавно я писал о RAND Corporation. Это один из ведущих исследовательских центров в США, занимающийся военными вопросами и консультирующий американское правительство. В январе этого года они выпустили обширную подробную статью, объясняющую, почему Украине не нужно поставлять оружие. В статье говорилось, что украинская армия развалится через несколько дней, никаких шансов противостоять Путину у этой армии нет, а поставки ей оружия – это деньги на ветер.

Я спрашиваю: а эти люди до сих пор советники американской администрации? Они до сих пор консультируют Белый дом? Извинились ли они хоть как-то за ошибку?

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Мы подошли к моменту, когда все должно меняться. Изменится весь мир, системы взаимоотношений, но чтобы этот мир сохранить, нам нужно понять, что в войне с Путиным не может быть ничьей, в отличие от шахмат. Либо он выигрывает, либо мы выиграем. Победа Украины будет означать крах путинского режима.

И это важное мнение, которое необходимо доводить до сознания западного общества в надежде, что оно сможет повлиять на своих трусливых и продажных политиков.

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