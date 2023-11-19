Заходили волнами: первая информация КМВА о ночной атаке дронов на столицу

Вторую ночь подряд русская армия атакует столицу беспилотниками. Этой ночью силам ПВО удалось ликвидировать около десятка дронов на территории Киева и на подступах к городу.

В военной администрации также рассказали, почему ночью воздушную тревогу объявляли несколько раз. Больше деталей о работе ПВО в Киеве обнародуют Воздушные Силы.

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Детали ночной атаки

Российская армия в ночь на 19 ноября снова запустила по столице Украины ударные дроны. В городской военной администрации рассказали, что предварительно это опять были баражирующие боеприпасы типа "Шахед".

БПЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревога в столице объявлялась несколько раз,

– объяснили в КМВА.

Силам ПВО на территории области и Киева удалось уничтожить около десятка российских беспилотников. Окончательные данные обнародуют Воздушные Силы впоследствии.