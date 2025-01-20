Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что на юге, где находятся представители украинской добровольческой армии, ситуация остается неизменной. Силы обороны надежно держат рубежи.

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Под контролем ВСУ

Он добавил, что враг максимально активно штурмует Днепр, в частности на островной зоне.

Враг заходит 200-ми и 300-ми. 300-ми – это максимум, что ему удается. Есть примеры, когда даже российских оккупантов отправляют "на обнуление" без оружия, говоря: "Вы там его найдете". Находят, конечно, но в руки взять уже не могут,

– отметил Сергей Братчук.

Он пояснил, что ситуация является контролируемой: FPV-дроны работают, но террористическая угроза со стороны врага сохраняется.

"Бывают случаи, когда обстреливают наши херсонские общины. К сожалению, есть погибшие, травмированные и раненые. Силы обороны работают над тем, чтобы находить экипажи БПЛА, которые запускают FPV-дроны, и уничтожать их", – добавил Братчук.

Что происходит на Южном направлении: смотрите на карте

Вражеские методы

Он пояснил, что похожая ситуация и на Запорожском направлении. Там пока враг не наращивает силы для формирования ударной группировки и атаки на город. Использует те же методы, что и по Херсону: КАБы, FPV-дроны, пробует проводить разведку боем. На Ореховском направлении враг применяет воздушную и инженерную разведку. Россия сосредоточила внимание на направлении Великой Новоселки.

"Ситуация там очень динамичная, и я не буду вдаваться в подробности, поскольку она меняется быстро. Враг пытается нарушить нашу логистику, создать огромные проблемы для наших подразделений, расположенных там. Мы понимаем, что Великая Новоселка является ключом к созданию плацдармов для наступления на Покровск", – сказал Братчук.