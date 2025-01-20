Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що на півдні, де перебувають представники української добровольчої армії, ситуація залишається незмінною. Сили оборони надійно тримають рубежі.

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Під контролем ЗСУ

Він додав, що ворог максимально активно штурмує Дніпро, зокрема на острівній зоні.

Ворог заходить 200-ми і 300-ми. 300-ми – це максимум, що йому вдається. Є приклади, коли навіть російських окупантів відправляють "на обнулення" без зброї, кажучи: "Ви там її знайдете". Знаходять, звичайно, але до рук взяти вже не можуть,

– зазначив Сергій Братчук.

Він пояснив, що ситуація є контрольованою: FPV-дрони працюють, але терористична загроза з боку ворога зберігається.

"Трапляються випадки, коли обстрілюють наші херсонські громади. На жаль, є загиблі, травмовані та поранені. Сили оборони працюють над тим, щоб знаходити екіпажі БПЛА, які запускають FPV-дрони, та знищувати їх", – додав Братчук.

Що відбувається на Південному напрямку: дивіться на карті

Ворожі методи

Він пояснив, що схожа ситуація і на Запорізькому напрямку. Там наразі ворог не нарощує сили для формування ударного угруповання і атаки на місто. Використовує ті ж методи, що і по Херсону: КАБи, FPV-дрони, пробує проводити розвідку боєм. На Оріхівському напрямку ворог застосовує повітряну та інженерну розвідку. Росія зосередила увагу на напрямку Велика Новосілка.

"Ситуація там дуже динамічна, і я не буду вдаватися в подробиці, оскільки вона змінюється швидко. Ворог намагається порушити нашу логістику, створити величезні проблеми для наших підрозділів, що розташовані там. Ми розуміємо, що Велика Новосілка є ключем до створення плацдармів для наступу на Покровськ", – сказав Братчук.