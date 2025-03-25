На Черниговщине часть кладбища сравняли с землей: как отреагировали в ОВА

В селе Ивковцы Ладанской общины на Черниговщине сравняли с землей часть кладбища, где похоронены жертвы Голодомора. В ОВА отреагировали на инцидент.

Там заверили, что уже приняли необходимые меры по этой ситуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

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Что говорят в ОВА об инциденте на кладбище

По словам Чауса, ОВА получила сообщение, что по решению местных властей на месте возможного захоронения жертв Голодомора работает техника. Он заявил, что поручил главе Прилуцкой РВА немедленно собрать представителей общины и профильных специалистов, чтобы детально изучить ситуацию.

Одновременно поручил правоохранительным органам, чтобы они со своей стороны проверили законность действий местной власти в этом случае,

– добавляет председатель Черниговской ОВА.

Напомним, что местные власти прокомментировали свои действия и заявили, что выполняют "работы по благоустройству и благоустройству территории".

На инцидент уже отреагировал Национальный музей Голодомора-геноцида. Там отметили, что кладбище в Ивковцах отмечается одним из более тысячи мест массового захоронения на территории Украины в геоинформационной системе "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида", созданной еще в 2019 году.