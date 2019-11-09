Захвачена оккупантами ветеранка крымскотатарского национального движения вернулась домой

Легендарная крымская татарка и ветеранка крымскотатарского национального движения 82-летнюю Айше Сеитмуратова вернулась домой в Симферополь.

Об этом на своей фейсбук-странице рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Чубаров рассказал, что после того, как на контрольном пункте Чаплинка российские оккупанты задержали Айше Сеитмуратову они удерживали ее больше часа. После чего Сеитмуратову все же отпустили и она вернулась в Симферополь.

На ее удачу, в то время, когда после часового задержания, российские оккупанты ее отпустили, через данный контрольно-пропускной пункт в Крым заезжал соотечественник, который и довез Айше Абла в Симферополь. Сейчас Айше Абла уже дома,

– рассказал Чубаров.

Айше Сеитмуратову задержали на контрольном пункте Чаплинка, что располагается на административной границе между материковой частью Украины и Крымом, вечером 8 ноября.

Что известно о Айше Сеитмуратову?Это диссидент, журналист и историк. После изгнания из СССР в 1978 году она получила гражданство США. Однако, несмотря на американский паспорт, после вторжения российских войск в 2014 году и оккупации Крыма поселилась на полуострове и постоянно здесь проживает.