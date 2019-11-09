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      Захвачена оккупантами ветеранка крымскотатарского национального движения вернулась домой

      45 Читати новину українською
      Айше Сеитмуратова
      Айше Сеитмуратова / Украинская правда

      Легендарная крымская татарка и ветеранка крымскотатарского национального движения 82-летнюю Айше Сеитмуратова вернулась домой в Симферополь.

      Об этом на своей фейсбук-странице рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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      Чубаров рассказал, что после того, как на контрольном пункте Чаплинка российские оккупанты задержали Айше Сеитмуратову они удерживали ее больше часа. После чего Сеитмуратову все же отпустили и она вернулась в Симферополь.

      На ее удачу, в то время, когда после часового задержания, российские оккупанты ее отпустили, через данный контрольно-пропускной пункт в Крым заезжал соотечественник, который и довез Айше Абла в Симферополь. Сейчас Айше Абла уже дома,
      – рассказал Чубаров.

      Айше Сеитмуратову задержали на контрольном пункте Чаплинка, что располагается на административной границе между материковой частью Украины и Крымом, вечером 8 ноября.

      Что известно о Айше Сеитмуратову?Это диссидент, журналист и историк. После изгнания из СССР в 1978 году она получила гражданство США. Однако, несмотря на американский паспорт, после вторжения российских войск в 2014 году и оккупации Крыма поселилась на полуострове и постоянно здесь проживает.

      blog_ava
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      8 ноября
      4525
      Автор: Михаил Года
      Теги: Аннексия Крыма Рефат Чубаров Крымские татары Новости Крыма Новости Украины
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