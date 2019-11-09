Захоплена окупантами ветеранка кримськотатарського національного руху повернулася додому

Легендарна кримська татарка та ветеранка кримськотатарського національного руху 82-річну Айше Сеїтмуратова повернулася додому у Сімферополь.

Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Чубаров розповів, що після того, як на контрольному пункті Чаплинка російські окупанти затримали Айше Сеітмуратову вони утримували її понад годину. Після чого Сеітмуратову все ж відпустили і вона повернулася до Сімферополя.

На її удачу, в той час, коли після годинного затримання, російські окупанти її відпустили, через даний контрольно-пропускний пункт в Крим заїжджав співвітчизник, який і довіз Айше Абла до Сімферополя. Наразі Айше Абла вже вдома,

– розповів Чубаров.

Айше Сеітмуратову затримали на контрольному пункті Чаплинка, що розташовується на адміністративній межі між материковою частиною України та Кримом, ввечері 8 листопада.

Що відомо про Айше Сеїтмуратову?Це дисидент, журналіст та історик. Після вигнання з СРСР у 1978 році вона отримала громадянство США. Однак, попри американський паспорт, після вторгнення російських військ в 2014 році та окупації Криму оселилася на півострові та постійно тут проживає.