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      Захоплена окупантами ветеранка кримськотатарського національного руху повернулася додому

      80 Читать новость на русском
      Айше Сеітмуратова
      Айше Сеітмуратова / Українська правда

      Легендарна кримська татарка та ветеранка кримськотатарського національного руху 82-річну Айше Сеїтмуратова повернулася додому у Сімферополь.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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      Чубаров розповів, що після того, як на контрольному пункті Чаплинка російські окупанти затримали Айше Сеітмуратову вони утримували її понад годину. Після чого Сеітмуратову все ж відпустили і вона повернулася до Сімферополя.

      На її удачу, в той час, коли після годинного затримання, російські окупанти її відпустили, через даний контрольно-пропускний пункт в Крим заїжджав співвітчизник, який і довіз Айше Абла до Сімферополя. Наразі Айше Абла вже вдома,
      – розповів Чубаров.

      Айше Сеітмуратову затримали на контрольному пункті Чаплинка, що розташовується на адміністративній межі між материковою частиною України та Кримом, ввечері 8 листопада.

      Що відомо про Айше Сеїтмуратову?Це дисидент, журналіст та історик. Після вигнання з СРСР у 1978 році вона отримала громадянство США. Однак, попри американський паспорт, після вторгнення російських військ в 2014 році та окупації Криму оселилася на півострові та постійно тут проживає.

      blog_ava
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      8 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини Криму Кримські татари Рефат Чубаров Анексія Криму
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