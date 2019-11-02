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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Окупанти випустили з кримського СІЗО в'язня, зіпсувавши його український паспорт: фото

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      У СІЗО Сімферополя зіпсували паспорт журналіста Назімова
      У СІЗО Сімферополя зіпсували паспорт журналіста Назімова / avdet.org

      Російські окупанти звільнили з СІЗО Сімферополя журналіста Олексія Назімова. Здавалося б, радісна звістка, якби не одне але – за час перебування у СІЗО тюремщики навмисно зіпсували український паспорт журналіста.

      Про заклеяні сторінки паспорта громадянина України Назімов повідомив у коментарі виданню "Крим.Реалії".

      Цікаво: ФСБ затримала українця на адмінмежі з Кримом

      У СІЗО окупанти просто посклеювали усі сторінки паспорта Олексія Назімова. При цьому журналіст запевняє: коли його забирали, він був у цілком нормальному стані.

      Олексій Назімов, паспорт
      Більше не схоже, що паспорт Назімова – офіційний документ

      Коли я виходив, то отримував назад усі свої документи. У СІЗО посклеювали сторінки мого паспорта – першу, де є фото, і далі усі ті, на яких є якісь позначки. Свідомо зіпсували, люди спеціально створюють проблеми. Коли у мене його забирали під час обшуку вдома, він був у нормальному стані,
      – розповів Олексій Назімов.

      Олексій Назімов, паспорт
      Окупанти банально посклеювали сторінки паспорта Назімова

      Що відомо про Олексія Назімова?Олексій Назімов – журналіст пропагандистського алуштинського видання "Твоя газета", яка, судячи з публікацій, підтримує анексію Криму, але залишається в опозиції до місцевої влади.

      Назімова разом з його поплічником, депутатом Алуштинської міськради Павлом Степанченком, засудили за вимагання грошей за непублікацію негативної інформації про місцеву організацію "Єдиної Росії".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини політики Українці в полоні РФ Російська пропаганда
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