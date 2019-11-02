Окупанти випустили з кримського СІЗО в'язня, зіпсувавши його український паспорт: фото

Російські окупанти звільнили з СІЗО Сімферополя журналіста Олексія Назімова. Здавалося б, радісна звістка, якби не одне але – за час перебування у СІЗО тюремщики навмисно зіпсували український паспорт журналіста.

Про заклеяні сторінки паспорта громадянина України Назімов повідомив у коментарі виданню "Крим.Реалії".

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У СІЗО окупанти просто посклеювали усі сторінки паспорта Олексія Назімова. При цьому журналіст запевняє: коли його забирали, він був у цілком нормальному стані.



Більше не схоже, що паспорт Назімова – офіційний документ

Коли я виходив, то отримував назад усі свої документи. У СІЗО посклеювали сторінки мого паспорта – першу, де є фото, і далі усі ті, на яких є якісь позначки. Свідомо зіпсували, люди спеціально створюють проблеми. Коли у мене його забирали під час обшуку вдома, він був у нормальному стані,

– розповів Олексій Назімов.



Окупанти банально посклеювали сторінки паспорта Назімова

Що відомо про Олексія Назімова?Олексій Назімов – журналіст пропагандистського алуштинського видання "Твоя газета", яка, судячи з публікацій, підтримує анексію Криму, але залишається в опозиції до місцевої влади.



Назімова разом з його поплічником, депутатом Алуштинської міськради Павлом Степанченком, засудили за вимагання грошей за непублікацію негативної інформації про місцеву організацію "Єдиної Росії".