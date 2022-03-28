В захваченных Олешках собирают людей в патрули: будут охранять город от мародеров

Олешковский городской глава Евгений Рищук сообщил, что патрулю в Олешках нужны люди.

По его словам, их задачей будет охрана населенного пункта от мародеров. Также участники патруля будут иметь удостоверения подписанные городским главой.

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"Еще раз говорю теробороны у нас нет, у нас обычные жители Олешки и сел выходят бесплатно. Кто желает приобщиться, пожалуйста, потому что люди не железные, ходят ночь, вторую, десятую ... и сил уже нет, надо и отдыхать", – сообщил Евгений Рищук.

Он отметил, что ничего страшного в патрулировании нет. Цель – местные алкоголики и наркоманы, пытающиеся мародерить.

Кроме того, добавил, если есть желание предоставить авто, или мотороллеры, то будут благодарны.

Смотрите видео обращения Евгения Рищука: