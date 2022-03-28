За його словами, їх завданням буде охорона населеного пункту від мародерів. Також учасники патруля матимуть посвідчення підписані міським головою.

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"Ще раз кажу тероборони в нас немає, в нас звичайні жителі Олешок і сіл виходять безплатно. Хто бажає долучитись, будь ласка, бо люди не залізні, ходять ніч, другу, десяту ... і сил вже немає, треба і відпочивати", – повідомив Євген Рищук.

Він зазначив, що нічого страшного у патрулюванні немає. Мета – місцеві алкоголіки та наркомани, які намагаються мародерити.

Крім того, додав, якщо є бажання надати авто, чи моторолери, то будуть вдячні.

Дивіться відео звернення Євгена Рищука: