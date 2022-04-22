На захваченных территориях оккупанты расстреливают гражданских и волонтеров, – Генштаб

Российские оккупанты не слишком озабочены Женевской конвенцией, где предусмотрена защита гражданского населения во время войны. Напротив, их действия направлены на фактическое уничтожение украинского народа.

На временно занятых территориях российские оккупанты приближают гуманитарный кризис. Вражеские подразделения осуществляют разрушение объектов критической инфраструктуры и блокируют доставку гуманитарных грузов с территории Украины.

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Также россияне занимаются уже традиционным для них мародерством, грабя мирное население. При этом гражданские не могут свободно передвигаться.

По данным Генштаба ВСУ, есть случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров на временно оккупированных территориях.

Перед тем информацию о расстреле волонтеров подтвердили в Главном управлении разведки. Там захватчики заблокировали все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района (Харьковская область) и запретили провоз гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. Выезд возможен только на территорию России. Местные жители предупреждены о том, что волонтеров, которые пытаются доставить помощь – расстреливают. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, ехавших из городка Шевченково.

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