Россия установила новый крайний срок для полного захвата Донбасса, – Палиса

Российское политическое руководство требует от своей армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области, однако генералы просят перенести крайний срок. Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса подчеркнул, что выполнение этой задачи абсолютно нереалистично.

Об этом он рассказал во время беседы с журналистами.

Какой срок ставят в России?

В России убеждены, что смогут полностью захватить Донбасс до конца 2026 года. Однако военное командование России пытается убедить высшее политическое руководство продлить срок выполнения приказа до 31 марта 2027 года. По его словам, вопрос выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей остается ключевым элементом в политических требованиях Кремля.

Представитель Офиса президента подчеркнул, что попытки оккупантов изменить временные рамки не соответствуют реальному положению дел на передовой.

Мое субъективное мнение: даже до 31 марта это нереалистичная картина,

– отметил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса,

Он также добавил, что на фронте продолжает фиксироваться тенденция к постепенному снижению темпов продвижения оккупационных войск. При этом общая протяженность активной линии соприкосновения сейчас составляет около 1200 километров, а динамика боевых действий на отдельных направлениях дает основания для сдержанного оптимизма.

Требования Кремля и ситуация на восточном фронте

Напомним, Россия продолжает сосредотачивать основные усилия в Донецкой области, стремясь захватить Славянск, Краматорск и Константиновку. Президент Владимир Зеленский заявил, что все три города остаются под контролем Украины, при этом именно на этом направлении российская армия несет наибольшие потери.

По словам главы государства, на район Константиновки приходится около 70–80% общих потерь российских войск. Он также предположил, что Москва может направить сюда значительную часть из 300 тысяч новых мобилизованных, которых, по его оценке, Россия планирует задействовать в войне.

Президент Украины также уточнил, что россияне регулярно сдвигают временные рамки своих операций. Ранее Москва рассчитывала добиться успехов до президентских выборов в США, однако впоследствии перенесла планы на конец 2026 года.

Отметим, что ранее депутат Госдумы России и бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев заявил, что Россия якобы должна завершить войну против Украины до 2030 года. По его словам, Москва стремится достичь так называемой "абсолютной победы".

Соболев связал этот срок с подготовкой России к возможному противостоянию с НАТО. Он утверждает, что ряд европейских стран якобы готовится к войне с Россией и стремится нанести ей "стратегическое поражение". В то же время российских депутат не привел никаких доказательств в подтверждение своих заявлений.