Про це він розповів під час спілкування із журналістами.

Який дедлайн ставлять в Росії?

У Росії переконані, що зможуть повністю захопити Донбас до кінця 2026 року. Проте, військове командування Росії намагається переконати вище політичне керівництво продовжити термін виконання наказу до 31 березня 2027 року. За його словами, питання виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей залишається ключовим елементом у політичних вимогах Кремля.

Представник Офісу президента підкреслив, що спроби окупантів змінити часові межі не відповідають реальному стану справ на передовій.

Моя суб'єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина,

– зазначив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса,

Він також додав, що на фронті продовжує фіксуватися тенденція до поступового зниження темпів просування окупаційних військ. При цьому загальна довжина активної лінії зіткнення зараз становить близько 1200 кілометрів, а динаміка бойових дій на окремих напрямках дає підстави для обмеженого оптимізму.

Вимоги Кремля та ситуація на східному фронті

Нагадаємо, Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Донеччині, прагнучи захопити Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівку. Президент Володимир Зеленський заявив, що всі три міста залишаються під контролем України, водночас саме на цьому напрямку російська армія зазнає найбільших втрат.

За словами глави держави, на район Костянтинівки припадає близько 70 – 80% загальних втрат російських військ. Він також припустив, що Москва може спрямувати сюди значну частину нових 300 тисяч мобілізованих, які, за його оцінкою, Росія планує залучити до війни.

Президент України також уточнював, що росіяни регулярно зміщують часові рамки власних операцій. Раніше Москва розраховувала досягти успіхів до президентських виборів у США, однак згодом перенесла плани на кінець 2026 року.

Зазначимо, що раніше депутат держдуми Росії і колишній командувач 58-ї армії Віктор Соболєв заявив, що Росія нібито має завершити війну проти України до 2030 року. За його словами, Москва прагне досягти так званої "абсолютної перемоги".

Соболєв пов'язав цей термін із підготовкою Росії до можливого протистояння з НАТО. Він стверджує, що низка європейських країн нібито готується до війни з Росії і прагне завдати їй "стратегічної поразки". Водночас жодних доказів на підтвердження своїх заяв російський депутат не навів.