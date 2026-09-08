У них нет на это времени: Свитан подсчитал, сколько лет понадобится России для захвата Донбасса

Россия продолжает устанавливать новые сроки для полного захвата Донецкой области, хотя нынешние темпы наступления не позволяют быстро реализовать этот план. Самым сложным для оккупантов остается вытеснение Сил обороны Украины из Славянско-Краматорской агломерации, которую невозможно взять прямым штурмом.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала пояснил, что для выполнения такой задачи России понадобится как минимум три года и несколько последовательных кампаний на разных направлениях. В то же время ресурсного запаса, на который рассчитывает Кремль, может не хватить на весь этот период, особенно если удары по российской нефтегазовой отрасли будут продолжаться.

Донбасс невозможно захватить за один год

Для полного захвата Донецкой области российским войскам недостаточно просто продолжать нынешний темп наступления. Самым сложным остается район Славянско-Краматорской агломерации, которую из-за особенностей местности и обороны невозможно взять прямой атакой.

Им приходится наступать с запада и юго-запада на Краматорск и фактически брать Славянско-Краматорскую агломерацию в полуокружение. В лоб ее не возьмешь: с севера и востока она прикрыта двумя реками, а большую промышленную зону оборонять значительно проще,

– пояснил Свитан.

Первый этап такого наступления предполагал бы продвижение к Дружковке, полный захват Константиновки и выход к Краматорску с юго-запада через район Доброполья. Даже для выполнения только этих задач россиянам понадобилась бы отдельная военная кампания.

Захватить Донбасс до конца года – это вообще из области фантастики. Реально выполнить эту задачу они могут как минимум за три года,

– подчеркнул военный эксперт.

Следующие этапы потребовали бы вытеснения Сил обороны Украины из районов вдоль Северского Донца и Оскола, захвата Купянска, Боровой, Лимана и других важных участков. Только после этого российские войска могли бы попытаться перерезать логистику Славянска и Краматорска и перейти к окончательному давлению на агломерацию.

У России может не хватить времени

Даже если российская армия технически способна за несколько лет добраться до Славянско-Краматорской агломерации, Кремлю нужно еще и сохранить достаточно людей, техники и денег для такого наступления. Свитан обратил внимание на оценки, согласно которым в 2027–2028 годах у России еще будут ресурсы для ведения боевых действий, тогда как в отношении 2029 года такой уверенности уже нет.

Техническая возможность за три года вытеснить наши войска из Славянско-Краматорской агломерации у них есть. Но этих трех лет у них нет,

– подчеркнул Свитан.

Отдельным фактором остается состояние российской экономики. Украина системно наносит удары по нефтегазовой отрасли России, которая дает Кремлю значительную часть ресурсов для продолжения войны, поэтому способность Москвы годами поддерживать нынешний темп также может сокращаться.

Пока в 2027–2028 годах они будут возиться с левым берегом Северского Донца, мы будем разносить их экономику, уничтожая российскую "нефтянку". Три–четыре года такого непрерывного давления – и российская экономика этого не выдержит,

– пояснил военный эксперт.

Российский план зависит не только от темпов продвижения в Донецкой области, но и от того, сможет ли Кремль достаточно долго финансировать войну.

"Свитан" оценил планы России в отношении Донбасса: смотрите видео