Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що для виконання такого завдання Росії знадобиться щонайменше три роки й кілька послідовних кампаній на різних напрямках. Водночас ресурсного запасу, на який розраховує Кремль, може не вистачити на весь цей період, особливо якщо удари по російській нафтогазовій галузі триватимуть.

Донбас неможливо захопити за один рік

Для повного захоплення Донеччини російським військам недостатньо просто продовжувати нинішній темп наступу. Найскладнішим залишається район Слов'янсько-Краматорської агломерації, яку через особливості місцевості та оборони неможливо взяти прямою атакою.

Вони мають заходити із заходу та південного заходу на Краматорськ і фактично брати Слов'янсько-Краматорську агломерацію в напівохоплення. В лоб її не візьмеш: із півночі та сходу вона прикрита двома річками, а велику промислову зону обороняти значно простіше,

– пояснив Світан.

Перший етап такого наступу передбачав би просування до Дружківки, повне захоплення Костянтинівки та вихід до Краматорська з південного заходу через район Добропілля. Навіть на виконання лише цих завдань росіянам знадобилася б окрема воєнна кампанія.

Захопити Донбас до кінця року – це взагалі з області фантастики. Реально виконати це завдання вони можуть мінімум за три роки,

– наголосив військовий експерт.

Наступні етапи вимагали б витіснення Сил оборони України з районів уздовж Сіверського Дінця та Осколу, захоплення Куп'янська, Борової, Лимана й інших важливих ділянок. Лише після цього російські війська могли б спробувати перерізати логістику Слов'янська та Краматорська й перейти до остаточного тиску на агломерацію.

У Росії може не вистачити часу

Навіть якщо російська армія технічно здатна за кілька років дістатися до Слов'янсько-Краматорської агломерації, Кремлю потрібно ще й зберегти достатньо людей, техніки та грошей для такого наступу. Світан звернув увагу на оцінки, за якими у 2027 – 2028 роках Росія ще матиме ресурси для ведення бойових дій, тоді як щодо 2029 року такої впевненості вже немає.

Технічна можливість за три роки витіснити наші війська зі Слов'янсько-Краматорської агломерації у них є. Але цих трьох років у них немає,

– наголосив Світан.

Окремим чинником залишається стан російської економіки. Україна системно б'є по нафтогазовій галузі Росії, яка дає Кремлю значну частину ресурсів для продовження війни, тому здатність Москви роками підтримувати нинішній темп також може скорочуватися.

Поки у 2027 – 2028 роках вони будуть возитися з лівим берегом Сіверського Дінця, ми розноситимемо їхню економіку через знищення російської "нафтянки". Три – чотири роки такого безперервного тиску – і російська економіка цього не витримає,

– пояснив військовий експерт.

Російський план упирається не лише в темпи просування на Донеччині, а й у те, чи зможе Кремль достатньо довго фінансувати війну.

Світан оцінив плани Росії щодо Донбасу: дивіться відео