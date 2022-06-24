Захват государственной власти: в Украине завершили досудебное расследование Януковича

В Украине завершили досудебное расследование против беглого президента Виктора Януковича и экс-замминистра юстиции Владимира Богатыря. Оба политика обвиняются в государственной измене.

Расследование происходило при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

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Следствие установило, что в сентябре – октябре 2010 бывший президент Украины при пособничестве заместителя Министра юстиции Украины и других лиц захватил государственную власть путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года.

Это привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий, относящихся к компетенции законодательной и исполнительной власти,

– сказали в ОГ.

Поскольку бывшие чиновники длительное время скрываются от органов следствия и суда. Поэтому следователи Государственного бюро расследований получили разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра юстиции Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.

"Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела при отсутствии обвиняемых", – проинформировали в Офисе генпрокурора.

Больше о деле против Януковича

Беженцу президенту инкриминируют статью 109 о захвате власти. По возвращении в 2010 году Конституции в редакции 1996 года, которая предоставила президенту больше полномочий.

8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Конституцию Украины", предусматривавший переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления.

Однако осенью 2010 года Конституционный Суд признал этот закон нелегитимным и вернул Конституцию в 1996 году. Уголовные производства по делу об узурпации власти Януковичем открыли и против семи судей КСУ. После побега Януковича из Украины в 2014 году Верховная Рада возобновила действие Конституции в редакции 2004 года.

Суд завершил рассмотрение дела о расстрелах майдановцев

Добавим, что в конце мая Святошинский районный суд Киева завершил рассмотрение дела о расстрелах по улице Институтской 20 февраля 2014 года. Тогда погибли 48 человек, а еще 80 человек получили ранения.

В расстрелах, которые произошли в тот день, обвиняют 5 экс-беркутовцев. Речь идет об Олеге Янишевском, Павле Аброскине, Сергее Тамтуре, Сергее Зинченко и Александре Маринченко. Всех их обменяли на украинских пленников в 2019 году. Однако Маринченко и Тамтура все равно решили участвовать в заседаниях суда.

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