Офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что надо относиться внимательнее к подобным вбросам, которые не подтверждаются независимыми источниками. Эту информацию распространило издание "Медуза", ссылаясь на свои источники в администрации Путина.

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Такой сценарий нельзя исключать

Россияне неоднократно использовали подобные спецоперации для того, чтобы ввести в заблуждение ВСУ. Если бы эта информация на самом деле соответствовала действительности, то они не "сливали" бы ее.

Враг может отвлекать наши Силы обороны от чего-то другого, создавая впечатление, что будет наступать на севере, а взамен готовить удар на другом направлении.

Нельзя полностью исключать такого сценария, но подготовка такой операции потребует серьезной концентрации и создания нескольких эшелонов сил противника. Сейчас этого не наблюдается,

– отметил офицер ВСУ.

Также противник должен мобилизовать по меньшей мере 100 тысяч военнослужащих, ведь такое наступление потребует большой концентрации войск – 10 – 15 батальонов тактических групп. Если бы такие силы сосредотачивались врагом, то Силы обороны и граждане Украины знали бы об этом благодаря разведывательной информации.

Харьков остается приоритетным для врага

Генерал-полковник Сырский блестяще руководил в 2022 году операцией по освобождению Харьковщины и очень хорошо разбирается в логике противника. Харьков был единственным городом-миллионником куда пробились российские диверсанты. Они действовали здесь в течение 4 дней, но были полностью разбиты.

Повторения этого сценария точно не будет, потому что укрепления на этом направлении начались создаваться еще в сентябре 2022 года, сразу после освобождения территорий,

– пояснил он.

В то же время Харьков и Харьковская область для россиян остаются приоритетными с начала войны. Если бы они имели возможность провести здесь наступательную операцию, то уже осуществили бы ее.

"Харьковщина мешает логистике врага, ведь именно здесь развивалось их наступление в первые дни войны. Они захватили стратегический город Изюм, через который осуществлялись атаки в сторону Славянска и Краматорска. Повторения этой ситуации украинские силы обороны не допустят. Поэтому причин для паники нет", – отметил Тарас Березовец.

Враг намерен наступать на Харьков: что известно