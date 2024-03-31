Офіцер ЗСУ та боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що треба ставитися уважніше до подібних вкидів, які не підтверджуються незалежними джерелами. Цю інформацію поширило видання "Медуза", посилаючись на свої джерела в адміністрації Путіна.

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Такий сценарій не можна виключати

Росіяни неодноразово використовували подібні спецоперації для того, щоб ввести в оману ЗСУ. Якби ця інформація насправді відповідала дійсності, то вони не "зливали" б її.

Ворог може відвертати наші Сили оборони від чогось іншого, створюючи враження, що буде наступати на півночі, а натомість готуватиме удар на іншому напрямку.

Не можна повністю виключати такого сценарію, але підготовка такої операції вимагатиме серйозної концентрації та створення кількох ешелонів сил противника. Зараз цього не спостерігається,

– зауважив офіцер ЗСУ.

Також противник має мобілізувати щонайменше 100 тисяч військовослужбовців, адже такий наступ вимагатиме великої концентрації військ – 10 – 15 батальйонів тактичних груп. Якби такі сили зосереджувались ворогом, то Сили оборони та громадяни України знали б про це завдяки розвідувальній інформації.

Харків залишається пріоритетним для ворога

Генерал-полковник Сирський блискуче керував у 2022 році операцією з визволення Харківщини і дуже добре розуміється на логіці противника. Харків було єдиним містом-мільйонником куди пробилися російські диверсанти. Вони діяли тут впродовж 4 днів, але були повністю розбиті.

Повторення цього сценарію точно не буде, тому що укріплення на цьому напрямку почались створюватись ще у вересні 2022 року, одразу після звільнення територій,

– пояснив він.

Водночас Харків та Харківська область для росіян залишаються пріоритетними з початку війни. Якби вони мали можливість провести тут наступальну операцію, то вже здійснили б її.

"Харківщина заважає логістиці ворога, адже саме тут розвивався їхній наступ у перші дні війни. Вони захопили стратегічне місто Ізюм, через яке здійснювались атаки в бік Слов'янська та Краматорська. Повторення цієї ситуації українські сили оборони не допустять. Тому причин для паніки немає", – відзначив Тарас Березовець.

Ворог має намір наступати на Харків: що відомо