Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, сказал 24 Каналу, что главе Кремля нужен хоть какой-то успех на фоне поражений России, неспособности действовать и всех происходящих событий. В то же время сейчас Россия не строит стратегических планов. Горизонт планирования врага – 2 – 3 месяца.

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Нужна новая война

Путин находится сейчас в такой ситуации, когда не может закончить войну, потому что тогда начнутся серьёзные испытания для его режима.

Путину нужна война. Ее прекращение будет серьезным вызовом для главы Кремля, его рейтинга, поддержки среди россиян. Поэтому он будет использовать военные конфликты. Путин без этого не может удержать свою власть. Как наркоманам постоянно нужны наркотики, так же ему необходима война,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Вероятно он не хочет закончить войну захватом Харькова, сейчас для него важнее перманентная война. Экономическая и финансовая ситуация в России позволяет ему вести ее достаточно длительное время.

"Он стремится достичь каких-то успехов, прорыва международной изоляции и объявить о своей победе. Однако не надолго, потому что потом ему будет нужна новая война", – заметил Гудков.

Хочет удержать, что захватил

Сейчас, по информации американского Института изучения войны, Россия формирует новые резервы, но не для наступления, а для того, чтобы удерживать фронт.

Первейшая задача Путина, по мнению оппозиционера, удержать то, что он захватил, и заставить Украину пойти на переговоры. Вторая задача, если есть возможность что-то еще захватить, чтобы достичь какого-то морально-психологического успеха, сделать это.

"Также Путин может еще мобилизовать 300 тысяч лиц, обучить их и бросить на фронт. Если этих сил хватит для наступательных операций, россияне пойдут в наступление. Если же будут понимать, что сил недостаточно, а Украина получит необходимое вооружение для того, чтобы ликвидировать новую российскую армию, то Путин откажется от наступления", – отметил Геннадий Гудков.

Обратите внимание! Оппозиционное издание "Медуза" пишет, со ссылкой на источники, приближенные к российской власти, что Путин собирается продолжать войну после своей "победы" в выборах. Если будет необходимость, он может объявить мобилизацию, а также еще больше перестроить экономику на "военные рельсы". В то же время Кремль может иметь планы по захвату Харькова, и после этого закончить так называемую "СВО". Путин отмечал, что нужно создать "санитарную зону" вокруг Белгородской области, чтобы прекратить ее постоянные обстрелы. А эта российская область, как известно, граничит с Харьковской.

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