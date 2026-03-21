Захват моряков с судна "Сапфир" возле Змеиного: завершено расследование в отношении россиян
- Украина завершила расследование по задержанию экипажа судна "Сапфир" у Змеиного россиянами в феврале 2022 года, материалы направлены в суд.
- Российским военным, причастным к этому преступлению, грозит до 12 лет заключения за жестокое обращение с гражданскими и нарушение законов войны.
Россияне совершают преступления не только в отношении военных, но и в отношении гражданских. Например, против моряков судна "Сапфир", которых задержали возле Змеиного в феврале 2022 года.
Хотя это было довольно давно, Украина завершила расследовать эти события. Материалы направлены в суд. Детали рассказали в Нацполиции.
Что будет с россиянами, которые захватили экипаж судна "Сапфир"?
Им грозит до 12 лет лишения свободы за то, что незаконно задержали и жестоко обращались с гражданским экипажем гуманитарного судна вблизи острова Змеиный.
"Сапфир" выполнял поисково-спасательную миссию, на его борту было 21 гражданское лицо, в частности врач и священнослужители.
Моряки направлялись к обстрелянному российскими войсками острову Змеиный, чтобы эвакуировать раненых и погибших украинских защитников.
Несмотря на отсутствие оружия и военных на борту, экипаж силой задержали. Людей удерживали в нечеловеческих условиях: без достаточной пищи и воды, под постоянной угрозой физической расправы. Вице-адмирал лично прибыл на временно оккупированный остров Змеиный и приказал допросить капитана "Сапфира", пытаясь выяснить возможные связи экипажа с СБУ или ВСУ. Несмотря на подтвержденный гражданский статус людей, он контролировал их незаконное содержание и приказал переместить пленных во временно оккупированный Крым,
– сообщили в полиции.
Корабль "Сапфир" / Фото полиция
К преступлению причастны:
- в то время 53-летний начальник штаба, первый заместитель командующего Черноморского флота России в звании вице-адмирала;
- 61-летний командир спасательно-буксировочного судна;
- 48-летний командир разведывательного корабля военно-морского флота.
Россияне, причастные к преступлению / Фото полиция
К счастью, Украине удалось освободить экипаж. Это произошло в марте 2022 года во время обмена пленными.
Правоохранители собрали материалы на россиян и направили их в суд. Обвинения в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, выдвинули российским военным заочно. Оккупантам грозит до 12 лет тюрьмы.
Священник с "Сапфира" рассказал о пытках
Отец Василий Вирозуб поделился воспоминаниями о самой спасательной миссии на Змеиный. По его словам, спасатели не знали, что пограничники Змеиного попали в плен. А с захваченного острова им угрожали обстрелом.
Россияне были уверены, что захватили разведчиков, поэтому 5 часов обыскивали корабль. Украинцы попали в плен на 70 дней. Из Крыма их отправили в Шебекино, где всячески пытали.