Захват моряков с судна "Сапфир" возле Змеиного: завершено расследование в отношении россиян

Россияне совершают преступления не только в отношении военных, но и в отношении гражданских. Например, против моряков судна "Сапфир", которых задержали возле Змеиного в феврале 2022 года.

Хотя это было довольно давно, Украина завершила расследовать эти события. Материалы направлены в суд. Детали рассказали в Нацполиции.

Что будет с россиянами, которые захватили экипаж судна "Сапфир"?

Им грозит до 12 лет лишения свободы за то, что незаконно задержали и жестоко обращались с гражданским экипажем гуманитарного судна вблизи острова Змеиный.

"Сапфир" выполнял поисково-спасательную миссию, на его борту было 21 гражданское лицо, в частности врач и священнослужители.

Моряки направлялись к обстрелянному российскими войсками острову Змеиный, чтобы эвакуировать раненых и погибших украинских защитников.

Несмотря на отсутствие оружия и военных на борту, экипаж силой задержали. Людей удерживали в нечеловеческих условиях: без достаточной пищи и воды, под постоянной угрозой физической расправы. Вице-адмирал лично прибыл на временно оккупированный остров Змеиный и приказал допросить капитана "Сапфира", пытаясь выяснить возможные связи экипажа с СБУ или ВСУ. Несмотря на подтвержденный гражданский статус людей, он контролировал их незаконное содержание и приказал переместить пленных во временно оккупированный Крым,

– сообщили в полиции.



Корабль "Сапфир" / Фото полиция

К преступлению причастны:

в то время 53-летний начальник штаба, первый заместитель командующего Черноморского флота России в звании вице-адмирала;

61-летний командир спасательно-буксировочного судна;

48-летний командир разведывательного корабля военно-морского флота.

Россияне, причастные к преступлению / Фото полиция

К счастью, Украине удалось освободить экипаж. Это произошло в марте 2022 года во время обмена пленными.

Правоохранители собрали материалы на россиян и направили их в суд. Обвинения в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, выдвинули российским военным заочно. Оккупантам грозит до 12 лет тюрьмы.

