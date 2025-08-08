СБУ и Национальная полиция собрали доказательную базу на российского адмирала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В чем обвиняют Пинчука?

Расследование установило, что именно по приказу Сергея Пинчука оккупанты захватили украинское поисково-спасательное судно "Сапфир", которое выполняло гуманитарную миссию в районе острова Змеиный 26 февраля 2022 года.

В тот день рашисты незаконно остановили и заблокировали гражданский корабль у берегов украинского острова. После этого на палубу проникли оккупанты, которые, угрожая автоматами, посадили всех 19-х членов экипажа, а также священника и врача, находившихся на борту,

Некоторых из них переместили на буксировочное судно военно-морского флота, других удерживали на острове. На всех пленных давили, а также угрожали физической расправой, в частности, имитировали "расстрелы" пострадавших.

"Во время этих пыток Пинчук лично прибыл на Змеиный, где участвовал в допросе капитана "Сапфира", и впоследствии приказал перевезти пострадавших вместе со спасательным судном в Крым, а дальше – в Россию", – добавили в Службе безопасности.

На фоне этого ему объявили подозрение по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Ранее заочное подозрение получили 2 офицера Черноморского флота, которые участвовали в захвате "Сапфира".