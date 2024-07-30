Ранее мы писали об освобожденном из плена Александре Иванове, который сейчас лечится в Полтаве. Он был в Еленовке и Старом Осколе, где россияне отбили ему руки.

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Россияне рассчитывали захватить Украину за неделю

Отец Василий попал в плен в начале войны – поехал из Одессы, где жил, с гуманитарной миссией на оккупированный Змеиный. Должны были эвакуировать двух гражданских наблюдателей маяка и 13 погибших пограничников (никто не знал, что военные остались живы и попали в российский плен). Но с крейсера "Москва" приказали бросить якорь, иначе расстреляют.

Почти пять часов российские спецназовцы обыскивали корабль, а затем в течение суток проводили допросы на борту. У людей забрали все гаджеты и сказали, что доставят их в Крым. А отпустят тогда, когда "завершится спецоперация".

Я снова спрашиваю: как так, ведь "операция" может идти и месяц, и два, и полгода, и год? Их старший мне так с ухмылкой говорит: ты что, поп?! Какие полгода-год? Ты посмотри на эту мощность! И показывает мне на крейсер Москва". 7 – 8 дней максимум!

– вспомнил Василий Вирозуб.

Оккупанты не мучили физически, но давили психологически. Они считали, что захватили разведчиков, поэтому выспрашивали, в каком департаменте СБУ служит отец Василий. Такие допросы продолжались по 5 часов. А еще – не говорили о реальном положении дел в Украине. Зато кормили сказками вроде "Зеленский сбежал, Киев захватили, вы проиграли".

11 дней пленные провели в Крыму. Там и увидели ребят со Змеиного, которых считали погибшими. Впоследствии всех 200 пленных – военных со Змеиного, Чонгара, из-под Мариуполя, гражданских – собрали в один самолет и перевезли в Шебекино в Белгородской области.

Палаточный городок в Шебекино на морозе и без еды

Захватчики создали там палаточный городок для пленных на 25 палаток. Отец Василий оказался среди первых узников, потом начали прибывать другие. Людей запихнули по несколько десятков в одну палатку, которая стояла на морозе в -22 градуса.

Я сначала не понял всю серьезность ситуации. Они мне говорят: будете сотрудничать, сейчас создаем переговорную группу с украинскими военными и вы будете в той группе. Я в шутку отвечаю: ребята, и я не против, но 11 суток без душа, воняю, я так не могу с Владимиром говорить. Они: с каким еще Владимиром? Отвечаю: ну с каким – Путиным, конечно. Мне потом этот прикол боком вылез. Меня руки за спину и вверх как потянули, а потом прикладом давай бить,

– рассказал отец Василий.

Так он впервые понял, что пленных не отпустят.

"До этого думал: зачем им поп, подержат и отпустят. А тут впервые стало больно и страшно. У меня еще ребята молодые в палатке, смотрят на меня, а я избитый, кровь течет. Спрашивают: ну что там? А я говорю: да ничего, ну москаль и москаль, скоты такие, что поделаешь. Стою и ноги трясутся, больно, страшно, холодно, кушать хочется (нам первые несколько суток давали только чай и недоваренную рисовую кашу, которую нельзя есть), а возле меня стоит молодой пацанчик, лет 24 – 25, из 35 бригады, морпех наш, а в глазах страха нет, понимаешь? И я тогда взял себя в руки, потому что как я, старый батюшка, этому ребенку мог показать, что боюсь какого-то москаля?" – поделился священник.

Какие пытки придумывали россияне

По словам Василия Вирозуба, оккупанты умеют пытать, к тому же делают это "эффективно и разнообразно". В плену нет никаких прав, правил или конвенций. Представителей Красного Креста также. "Это – недочеловеки. Веками была ассимиляция, но мы не смогли их очеловечить. Они как были ордой, так и остались", – объяснил отец.

"Ставили на шпагат головой вплотную к стене. Называется растяжка. Один садится на тебя с одной стороны, другой – с другой, так чтобы сухожилия начали рваться. Во время этого тебя бьют тактическими перчатками или дубинкой по почкам и в голову. Когда тебя бьют в голову, то ты лицом влетаешь в стену, начинает течь кровь из носа, ты уже весь в той кровавой каше. Во время этого также могли бить электрошокером. Причем старались ударить по почкам, гениталиям или под ухо, чтобы тебя сразу скрутило. Боль была такая, что не передать словами".

"Бросали в карцер. Он называется "резинка". Там в середине где-то градусов +7. Это комната где-то 2,5 на 3,5 метра, нет ни проветривания, ни вентиляции, все обшито резиной. Нет ни воды, ни унитаза, ничего. Тебя раздевают догола и туда бросают. А там уже конечно кто-то был до этого, кто-то ходил по-большому, кто-то по-маленькому. Все эти экскременты у тебя под ногами. Соответствующие испарения начинают разъедать тебе легочную систему. Через полсуток начинаешь кашлять гноем. И ты не можешь даже сесть, нагреваешь себе одно место, потому что холодно, и так стоишь. Без еды, без воды, без сна я там выстоял 3,5 суток. После этого тебя вновь выводят на допросы – и снова бьют, и снова током, и снова дубинкой... Пытать они научились".

"Еще ногти подрывали. Когда ты на коленях и руки за спиной – начинают выворачивать ногти. Один ноготь мне гвоздем подрывали, а другой... Есть такие круглогубцы. Один острый кончик он загоняет под ноготь и начинает крутить – в одну сторону, а потом в другую".

Простил ли священник своих палачей

Меня спрашивают, прощаю ли я их? Наверное, да. Потому что я христианин, я учу своих прихожан прощать. Но прощать не потому, что я должен быть добрым к москалю, а потому, что я хочу спасения души. Жизнь – это миг перед вечностью. Ради вечности мы здесь и живем, проходим эти испытания. И простить мы должны потому, чтобы не осквернить злобой и ненавистью свою душу. Бог их все равно накажет. Возможно, и нашими руками. А задача священников – не впустить в сердца злобу, чтобы наши дети не вырастали ордой. Чтобы мы не стали как они,

– высказался Василий Вирозуб.