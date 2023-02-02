Угледар – принципиальный город для Шойгу

Передышки в Угледаре пока не будет. По сравнению с прошлогодним штурмом Угледара российские оккупанты накопили на этот раз больший ресурс. Его можно сравнить с 6 батальонно-тактическими и тактическими группами. Но, как известно, "тихоокеанская сельдь" снова завонялась.

Но есть нюанс... Причем нюанс этот весьма неприятный.

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На арену выводят ЧВК "Патриот"

Да, "селедка" сейчас по полям вокруг Угледара выдает ужасную вонь, но командование оккупантов намерено вводить в бой резервы составом до трех батальонов, а также подразделения ЧВК "Патриот". На этом моменте остановлюсь немного подробнее.

ЧВК "Патриот" – это частная военная компания, созданная под патронатом минобороны России и лично по распоряжению Сергея Шойгу. Это была попытка создать конкуренцию ЧВК "Вагнера". Именно Шойгу лоббировал несколько лет назад идею официальной регистрации ЧВК, предлагая "Патриот" – как первую официальную компанию.

Тогда его с этой идеей послали в лес, но сама ЧВК "Патриот" продолжала существовать и никуда не пропадала. Сейчас после того, как подразделения 42-й мотострелковой дивизии, 58-й общевойсковой армии, 40-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты Тихоокеанского флота и 136-й отдельной мотострелковой бригады, по сути, потеряли свою боеспособность из-за потерь, на арену выводят ЧВК "Патриот".

Дело в вечной конкуренции с Пригожиным

Ну, как ЧВК "Патриот". Не саму по себе, а при поддержке батальонов 37-й и 36-й МСБр. Но о чем это все говорит?

Похоже, после того, как по полям вокруг Угледара в очередной раз размотало "тихоокеанскую сельдь", Шойгу планирует продолжить штурм города, а в случае успеха объявить это заслугой "Патриотов".

Зачем? Чтобы показать, что его, армейская ЧВК гораздо эффективнее и профессиональнее "лубянковского драмкружка". Если же под Угледаром все завершится тотальным провалом, то это повесят на перемолотую в кашу "селедку". Мол, морпехи снова не справились. Рожденный плавать, на суше – медуза.

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То есть Угледар, похоже, лично для Сергея Шойгу имеет принципиальное стратегическое значение. Приблизительно такое же, как для Пригожина Соледар, который в итоге стал концом самого Пригожина. Вот только в отличие от "повара," тувинец имеет возможность маневра, сколько бы он ни отправил на убой "сельди".

Ну, а сама оккупация города и дифирамбы о "высокоэффективной" и "нет аналогов в мире" ЧВК "Патриот" будут как бонусы к самой наступательно-штурмовой операции. Ну или не будут, что, судя по ситуации в секторе, более вероятно.