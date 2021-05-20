Такое мнение в интервью высказал российский историк Андрей Зубов. Он добавил, что захват Украины сейчас абсолютно нереален по многим причинам.
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В частности, это будет концом путинского режима, очень быстрым,
– заявил Зубов.
Он подчеркнул, что этот факт должен успокаивать украинцев, но украинской армии все равно стоит быть готовой.
"Любые глупости возможны, даже самые невероятные", – заверил Зубов.
Путин был обижен на Байдена, – историк
По словам Зубова, Путин активизировал войска на границе с Украиной из-за того, что был обижен на Байдена. Речь идет не только об инциденте, где тот назвал главу Кремля убийцей.
"Когда Путин сказал, что готов встретиться с ним, то Байден ответил, что когда-то это произойдет. Это было для Путина – такого амбициозного человека – оскорблением. После этого он решил активизироваться в Украине, чтобы вызвать Байдена на разговор", – пояснил Зубов.
Смотрите интервью с российским историком Андреем Зубовым: видео
Российские войска на границе: что известно
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак еще в марте заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. Это продолжалось почти месяц.
- Доказательством таких действий агрессора были видео с колоннами военной техники во временно оккупированном Крыму.
- Тогда отреагировало международное сообщество. Россию призвали снизить напряжение.
- Лишь 22 апреля Россия объявила об отводе войск.
- В то же время Запад заявил о том, что значительная часть войск еще есть на границе.