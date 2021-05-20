Такое мнение в интервью высказал российский историк Андрей Зубов. Он добавил, что захват Украины сейчас абсолютно нереален по многим причинам.

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В частности, это будет концом путинского режима, очень быстрым,

– заявил Зубов.

Он подчеркнул, что этот факт должен успокаивать украинцев, но украинской армии все равно стоит быть готовой.

"Любые глупости возможны, даже самые невероятные", – заверил Зубов.

Путин был обижен на Байдена, – историк

По словам Зубова, Путин активизировал войска на границе с Украиной из-за того, что был обижен на Байдена. Речь идет не только об инциденте, где тот назвал главу Кремля убийцей.

"Когда Путин сказал, что готов встретиться с ним, то Байден ответил, что когда-то это произойдет. Это было для Путина – такого амбициозного человека – оскорблением. После этого он решил активизироваться в Украине, чтобы вызвать Байдена на разговор", – пояснил Зубов.

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