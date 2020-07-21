В Нацполиции подтверждают то, что в Луцке на Театральной площади мужчина захватил автобус с заложниками. По предварительным данным, их около 20 человек. Правоохранители начали масштабную спецоперацию.

Полиция начала уголовное производство

Полиция начала уголовное производство. Действия злоумышленника квалифицировали как захват заложников. Об этом 24 каналу сообщили в отделе коммуникации Волынской области.

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Автобус, который захватил мужчина, курсировал по маршруту Берестечко-Красиловка. Точное количество людей, находящихся в автобусе, пока неизвестно. Также пока не подтверждена информация о заминировании.

Злоумышленник следит за новостями

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии 24 каналу отметила, что информацию не могут распространять с точки зрения безопасности.

Этот человек следит за новостями, поэтому следует быть очень осторожными в высказываниях. Пока нет точной информации о количестве заложников, ведь это простой рейсовый автобус, в котором сразу и покупают билеты у водителя. Людей, предварительно – от 10 до 20,

– отметила Гітлянська.

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