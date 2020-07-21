Захват заложников в Луцке: что говорят в полиции и СБУ
В Нацполиции подтверждают то, что в Луцке на Театральной площади мужчина захватил автобус с заложниками. По предварительным данным, их около 20 человек. Правоохранители начали масштабную спецоперацию.
Полиция начала уголовное производство
Полиция начала уголовное производство. Действия злоумышленника квалифицировали как захват заложников. Об этом 24 каналу сообщили в отделе коммуникации Волынской области.
Актуально Максим Плохой выдвинул свои требования: что известно о террористе, который захватил заложников в Луцке
Автобус, который захватил мужчина, курсировал по маршруту Берестечко-Красиловка. Точное количество людей, находящихся в автобусе, пока неизвестно. Также пока не подтверждена информация о заминировании.
Злоумышленник следит за новостями
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии 24 каналу отметила, что информацию не могут распространять с точки зрения безопасности.
Этот человек следит за новостями, поэтому следует быть очень осторожными в высказываниях. Пока нет точной информации о количестве заложников, ведь это простой рейсовый автобус, в котором сразу и покупают билеты у водителя. Людей, предварительно – от 10 до 20,
– отметила Гітлянська.
Детали Мужчина угрожает взорвать автобус с заложниками в центре Луцка: также может иметь оружие – фото
Что известно о захвате автобуса в Луцке
- Злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать.
- Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
- По словам полиции, мужчина таким образом протестует против системы.
- По предварительной информации, в автобусе около 20 человек.