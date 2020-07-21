Захоплення заручників в Луцьку: що кажуть у поліції та СБУ
У Нацполіції підтверджують те, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус з заручниками. За попередніми даними, їх близько 20 осіб. Правоохоронці розпочали масштабну спецоперацію.
Поліція розпочала кримінальне провадження
Поліція розпочала кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфікували як захоплення заручників. Про це 24 каналу повідомили у відділі комунікації Волинської області.
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Автобус, який захопив чоловік, курсував за маршрутом Берестечко – Красилівка. Точна кількість людей, які перебувають в автобусі, наразі невідома. Також не підтверджено поки інформацію про замінування.
Зловмисник стежить за новинами
Речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі 24 каналу зазначила, що інформацію не можуть розповсюджувати з погляду безпеки.
Ця людина стежить за новинами, тому слід бути дуже обережними з висловлюваннями. Наразі немає точної інформації щодо кількості заручників, адже це простий рейсовий автобус, у якому одразу і купують білети у водія. Людей, попередньо, – від 10 до 20,
– зазначила Гітлянська.
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Що відомо про захоплення автобуса у Луцьку
- Зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати.
- Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- За словами поліції, чоловік таким чином протестує проти системи.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей.