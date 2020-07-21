У Нацполіції підтверджують те, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус з заручниками. За попередніми даними, їх близько 20 осіб. Правоохоронці розпочали масштабну спецоперацію.

Поліція розпочала кримінальне провадження

Поліція розпочала кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфікували як захоплення заручників. Про це 24 каналу повідомили у відділі комунікації Волинської області.

Актуально Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Автобус, який захопив чоловік, курсував за маршрутом Берестечко – Красилівка. Точна кількість людей, які перебувають в автобусі, наразі невідома. Також не підтверджено поки інформацію про замінування.

Зловмисник стежить за новинами

Речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі 24 каналу зазначила, що інформацію не можуть розповсюджувати з погляду безпеки.

Ця людина стежить за новинами, тому слід бути дуже обережними з висловлюваннями. Наразі немає точної інформації щодо кількості заручників, адже це простий рейсовий автобус, у якому одразу і купують білети у водія. Людей, попередньо, – від 10 до 20,

– зазначила Гітлянська.

Деталі Чоловік погрожує підірвати автобус із заручниками в центрі Луцька: також може мати зброю – фото

Що відомо про захоплення автобуса у Луцьку