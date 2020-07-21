"Людей – целый автобус, есть беременные": переписка луцкого террориста Плохого с журналистами
Луцкий террорист, который называет себя Максимом Плохим, вел переписку с журналистами. В ней он уточнил, что у него много оружия, а в случае штурма автобуса полицией, – немедленно подорвет его вместе с людьми.
Кроме того, злоумышленник отметил, что в автобусе находится много людей, среди них, мол, есть беременные женщины. Свою переписку с террористом обнародовали журналисты издания "Первый канал социальных новостей".
Главное Максим Плохой выдвинул свои требования: что известно о террористе, который захватил заложников в Луцке
Полный текст переписки с луцким террористом:
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Максим Плохой: Вы уже распространили мои требования?
Журналисты: Нет. Мы еще ничего не получили.
Максим Плохой: Вам сейчас владелица этого телефона... У меня есть определенные требования, кароче. Если их не выполнят, то есть... Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?
Журналисты: Да. Понятно.
Максим Плохой: Меня зовут Максим Плохой... Заходите в ВК под этим псевдонимом в социальных сетях, я – Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация.
Журналисты: А сколько у вас людей? Как они себя чувствуют?
Максим Плохой:
Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя – это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях.
Журналисты: А вы можете нам озвучить свои требования?
Максим Плохой: Ты послушай меня! Я сказал подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте.
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Журналисты: А вы можете нам повторить ваши требования?
Максим Плохой: Да я тебе не буду повторять требования, они написаны нахр*н есть!!! Тебе скидывалось на вайбер бл * ть!
Что известно о захвате заложников в Луцке: кратко
- Утром 21 июля в центре Луцка мужчина, называющий себя Максимом Плохим, захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- В транспортном средстве находится от 10 до 20 человек.
- Плохой угрожает взорвать взрывчатку и уже несколько раз стрелял из окон автобуса.
- Он выдвинул ряд требований к высшему руководству государства, известных деятелей, религиозных лидеров и олигархов.
- Всех их Плохой призывает признать себя террористами и записать соответствующие видеообращение.
- Как пишут местные СМИ, "Максим Плохой" – это псевдоним злоумышленника, настоящее его имя Кривош Максим Степанович.