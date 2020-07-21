Луцкий террорист, который называет себя Максимом Плохим, вел переписку с журналистами. В ней он уточнил, что у него много оружия, а в случае штурма автобуса полицией, – немедленно подорвет его вместе с людьми.

Кроме того, злоумышленник отметил, что в автобусе находится много людей, среди них, мол, есть беременные женщины. Свою переписку с террористом обнародовали журналисты издания "Первый канал социальных новостей".

Главное Максим Плохой выдвинул свои требования: что известно о террористе, который захватил заложников в Луцке

Полный текст переписки с луцким террористом:

Внимание! Присутствует ненормативная лексика – 18+

Максим Плохой: Вы уже распространили мои требования?

Журналисты: Нет. Мы еще ничего не получили.

Максим Плохой: Вам сейчас владелица этого телефона... У меня есть определенные требования, кароче. Если их не выполнят, то есть... Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?

Журналисты: Да. Понятно.

Максим Плохой: Меня зовут Максим Плохой... Заходите в ВК под этим псевдонимом в социальных сетях, я – Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация.

Журналисты: А сколько у вас людей? Как они себя чувствуют?

Максим Плохой:

Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя – это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях.

Журналисты: А вы можете нам озвучить свои требования?

Максим Плохой: Ты послушай меня! Я сказал подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте.

К теме С луцким террористом Плохим пообщался журналист Бутусов: детали разговора

Журналисты: А вы можете нам повторить ваши требования?

Максим Плохой: Да я тебе не буду повторять требования, они написаны нахр*н есть!!! Тебе скидывалось на вайбер бл * ть!

Обратите внимание! Хоть свои соцсети луцкий террорист ведет на русском, с журналистами он общался и переписывался украинском. Мужчина вроде бы является жителем Луцка.

Что известно о захвате заложников в Луцке: кратко