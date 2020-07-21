"Людей – цілий автобус, є вагітні": переписка луцького терориста Плохого з журналістами 18+
Луцький терорист, який називає себе Максимом Плохим, вів переписку із журналістами. В ній він уточнив, що має багато зброї, а в разі штурму автобуса поліцією, – негайно підірве його разом із людьми.
Окрім того, зловмисник наголосив, що в автобусі перебуває багато людей, серед них, мовляв, є вагітні жінки. Свою переписку із терористом оприлюднили журналісти видання "Перший канал соціальних новин".
Головне Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Повний текст переписки з луцьким терористом:
Максим Плохой: Ви вже поширили мої вимоги?
Журналісти: Ні. Ми ще нічого не отримали.
Максим Плохой: Вам зараз власниця цього телефона... В мене є певні вимоги, кароче. Якщо їх не виконають тобто… Замінована одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, куча автоматичної зброї. Куча гранат. Зрозуміло?
Журналісти: Так. Зрозуміло.
Максим Плохой: Мене звати Максім Плахой… Заходите в ВК під цим псевдонімом, в соціальних сєтях, я – Максим Плахой. Там виложено відео і вся інформація.
Журналісти: А скільки у вас людей? Як вони себе почувають?
Максим Плохой:
Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почуваються – це вже наше. Це вже хай держава піклується. Вона ж піклується про людей.
Журналісти: А ви можете нам озвучити свої вимоги?
Максим Плохой: Ти послухай мене! Я сказав підтягуй побільше журналістів. Тому що якщо почнеться штурм я взірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно взірветься бомба в людному місці.
Журналісти: А ви можете нам повторити ваші вимоги?
Максим Плохой: Та я тобі не буду повторювати вимоги, вони написані нахр*н є!!! Тобі скидувалося на вайбер бл*ть!
Що відомо про захоплення заручників у Луцьку: коротко
- Вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік, який називає себе Максимом Плохим, захопив в заручники пасажирів рейсового автобуса.
- У транспортному засобі перебуває від 10 до 20 людей.
- Плохой погрожує підірвати вибухівку та вже кілька разів стріляв з вікон автобуса.
- Він висунув низку вимог до вищого керівництва держави, відомих діячів, релігійних лідерів та олігархів.
- Усіх їх Плохой закликає визнати себе терористами та записати відповідні відеозвернення.
- Як пишуть місцеві ЗМІ, "Максим Плохой" – це псевдо зловмисника, справжнє його ім’я Кривош Максим Степанович.