Луцький терорист, який називає себе Максимом Плохим, вів переписку із журналістами. В ній він уточнив, що має багато зброї, а в разі штурму автобуса поліцією, – негайно підірве його разом із людьми.

Окрім того, зловмисник наголосив, що в автобусі перебуває багато людей, серед них, мовляв, є вагітні жінки. Свою переписку із терористом оприлюднили журналісти видання "Перший канал соціальних новин".

Головне Максим Плохой висунув свої вимоги: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Повний текст переписки з луцьким терористом:

Увага! Присутня ненормативна лексика – 18+

Максим Плохой: Ви вже поширили мої вимоги?

Журналісти: Ні. Ми ще нічого не отримали.

Максим Плохой: Вам зараз власниця цього телефона... В мене є певні вимоги, кароче. Якщо їх не виконають тобто… Замінована одна вибухівка в людному місці Луцька. Замінований автобус, куча автоматичної зброї. Куча гранат. Зрозуміло?

Журналісти: Так. Зрозуміло.

Максим Плохой: Мене звати Максім Плахой… Заходите в ВК під цим псевдонімом, в соціальних сєтях, я – Максим Плахой. Там виложено відео і вся інформація.

Журналісти: А скільки у вас людей? Як вони себе почувають?

Максим Плохой:

Людей багато, повний автобус, є діти, є вагітні. Як почуваються – це вже наше. Це вже хай держава піклується. Вона ж піклується про людей.

Журналісти: А ви можете нам озвучити свої вимоги?

Максим Плохой: Ти послухай мене! Я сказав підтягуй побільше журналістів. Тому що якщо почнеться штурм я взірву автобус. І не тільки автобус. А й дистанційно взірветься бомба в людному місці.

Журналісти: А ви можете нам повторити ваші вимоги?

Максим Плохой: Та я тобі не буду повторювати вимоги, вони написані нахр*н є!!! Тобі скидувалося на вайбер бл*ть!

Зверніть увагу! Хоч свої соцмережі луцький терорист веде російською, із журналістами він спілкувався і переписувався українською. Чоловік начебто є жителем Луцька.

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку: коротко