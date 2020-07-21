Родные террориста уговаривают его сложить оружие, но он не соглашается
В Луцке террорист, назвавший себя Максимом Плохим, захватил автобус с около 20 людьми. Сейчас на месте происшествия работают полиция и глава МВД Арсен Аваков. С террористом ведутся переговоры.
Заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире "112 Украина" заявил, что знакомые и родные террориста уже присоединились к переговорам.
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Родные Максима Плохого просят сложить оружие и сдаться, но террорист отказывается.
Каких-то новых условий он не выдвигал,
– добавил Геращенко.
Как сообщает "Вісник", злоумышленник отказался в грубой форме общаться со своей женой. На месте событий также присутствует известный луцкий психолог Елена Зверева, но и с ней он категорически отказался разговаривать.
Заметим, что Максим Плохой требует, чтобы все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". По состоянию на 19:00 есть уже первые результаты переговоров, террорист позволил принести людям воду.
Ранее сын террориста рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и такого поступка от него не ожидал. Он подтвердил, что мать уехала в Луцк.
Захват заложников в Луцке: что известно
- 21 июля около 9:30 террорист, назвавший себя Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать и заявил, что имеет оружие.
- В автобусе около 20 человек, среди них – дети и беременная женщина.
- На месте работает полиция и глава МВД Арсен Аваков. По состоянию на 19:30 проходят переговоры с террористом.
- Максим Плохой требует, чтобы все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- Сейчас есть уже первые результаты переговоров, террорист позволил принести людям воду.