В Луцке террорист, назвавший себя Максимом Плохим, захватил автобус с около 20 людьми. Сейчас на месте происшествия работают полиция и глава МВД Арсен Аваков. С террористом ведутся переговоры.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко в эфире "112 Украина" заявил, что знакомые и родные террориста уже присоединились к переговорам.

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Родные Максима Плохого просят сложить оружие и сдаться, но террорист отказывается.

Каких-то новых условий он не выдвигал,

– добавил Геращенко.

Как сообщает "Вісник", злоумышленник отказался в грубой форме общаться со своей женой. На месте событий также присутствует известный луцкий психолог Елена Зверева, но и с ней он категорически отказался разговаривать.

Заметим, что Максим Плохой требует, чтобы все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". По состоянию на 19:00 есть уже первые результаты переговоров, террорист позволил принести людям воду.

Ранее сын террориста рассказал, что отношения с отцом у него "более-менее нормальные" и такого поступка от него не ожидал. Он подтвердил, что мать уехала в Луцк.

Что происходит на месте происшествия сейчас – смотрите онлайн-трансляцию.

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