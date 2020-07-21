Рідні терориста вмовляють його скласти зброю, але він не погоджується
У Луцьку терорист, який назвав себе Максим Плохой, захопив автобус з близько 20 людьми. Наразі на місці події працюють поліція та глава МВС Арсен Аваков. З терористом тривають переговори.
Заступник міністра МВС Антон Геращенко в ефірі "112 Україна" заявив, що знайомі та рідні терориста вже долучилися до переговорів.
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Рідні Максима Плохого просять скласти зброю та здатися, але терорист відмовляється.
Якихось нових умов він не висував,
– додав Геращенко.
Як повідомляє "Вісник", зловмисник відмовився у грубій формі спілкуватися зі своєю дружиною. На місці подій також присутня відома луцька психологиня Олена Звєрєва, але і з нею він категорично відмовився розмовляти.
Зауважимо, що Максим Плохой вимагає, аби усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Станом на 19:00 є вже перші результати переговорів, терорист дозволив принести людям воду.
Раніше син терориста розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Він підтвердив, що мати поїхала в Луцьк.
- 21 липня близько 9:30 терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати та заявив, що має зброю.
- В автобусі близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.
- На місці працює поліція та глава МВС Арсен Аваков. Станом на 19:30 тривають переговори з терористом.
- Максим Плохой вимагає, аби усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- Наразі є вже перші результати переговорів, терорист дозволив принести людям воду.