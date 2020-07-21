У Луцьку терорист, який назвав себе Максим Плохой, захопив автобус з близько 20 людьми. Наразі на місці події працюють поліція та глава МВС Арсен Аваков. З терористом тривають переговори.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко в ефірі "112 Україна" заявив, що знайомі та рідні терориста вже долучилися до переговорів.

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Рідні Максима Плохого просять скласти зброю та здатися, але терорист відмовляється.

Якихось нових умов він не висував,

– додав Геращенко.

Як повідомляє "Вісник", зловмисник відмовився у грубій формі спілкуватися зі своєю дружиною. На місці подій також присутня відома луцька психологиня Олена Звєрєва, але і з нею він категорично відмовився розмовляти.

Зауважимо, що Максим Плохой вимагає, аби усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Станом на 19:00 є вже перші результати переговорів, терорист дозволив принести людям воду.

Раніше син терориста розповів, що стосунки із батьком у нього "більш-менш нормальні" і що такого вчинку від нього не очікував. Він підтвердив, що мати поїхала в Луцьк.

Що відбувається на місці події зараз – дивіться онлайн-трансляцію.

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