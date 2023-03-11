В немецком Карлсруэ мужчина захватил заложников и требовал миллион евро выкупа

Немецкая полиция заявила, что в 10 марта в городе Карлсруэ мужчина захватил заложников. Туда направили большое количество полицейских.

По словам правоохранителей, опасности для широкой общественности не было. Инцидент произошел после того, как 9 марта в зале Свидетелей Иеговы в Гамбурге произошла стрельба со смертельным исходом. Насилие с применением оружия является редким явлением для Германии.

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Злоумышленник потребовал миллион евро

Во второй половине дня 10 марта в аптеке в Карлсруэ захватили заложников. Полиция оцепила территорию в центральной части города и призвала жителей избегать этого района.

По словам представителя полиции, около 16:30 на место происшествия направили большое количество полицейских. Однако по тактическим соображениям он отказался сообщить, сколько заложников захватили или сколько правоохранителей находились на месте происшествия.

По информации газеты Stuttgarter Zeitung, в заложники захватили двух человек. За них потребовали немалый выкуп – миллион евро. Стоит заметить, что спикер полиции отказался комментировать это сообщение, поэтому пока неизвестно, правдиво ли оно.

Операция завершилась

Карлсруэ расположен недалеко от французской границы. Это город с населением около 300 000 человек, где находится Федеральный суд, самая высокая судебная инстанция Германии.

По информации Berliner Zeitung, захват заложников, длившийся несколько часов, завершился. Правоохранители вечером того же дня сообщили, что в 21:10 в аптеку в районе Зюдвестштадт "вошло специальное подразделение полиции".

Злоумышленник уже задержан. Здание, где произошел инцидент, обследуют. По предварительным данным, никто из заложников не пострадал.

Мужчина удерживал людей в аптеке несколько часов. Полиция вышла с ним на связь почти сразу. Из-за операции правоохранителей территорию вокруг аптеки на Эттлингер Штрассе оцепили.

Жители близлежащих домов не могли попасть в свои жилища. Поэтому для них открыли помещение ближайшей школы.