В субботу днем 16 ноября в ресторане L'Olivier мужчина захватил в заложники нескольких сотрудников и забаррикадировался в помещении, передает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Смотрите также Президент США опережает события: при каких условиях возможны договоренности между Израилем и ХАМАС

Захват заложников в пригороде Парижа

Сообщается, что злоумышленник – сын владельца ресторана. Он содержит не менее четырех человек.

Многие полицейские машины и силовики блокируют улицы, чтобы установить периметр безопасности в окрестностях. По словам очевидцев, к месту происшествия прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI.

Вокруг L'Olivier собрались силовики / Фото BFMTV

На улице Эрнеста Ренана, которая закрыта для движения, идет операция.

По данным Le Figaro, человек, захвативший заложников в парижском пригороде, заявил о своем намерении совершить самоубийство. В ресторане находятся только сотрудники заведения, посетителей там не было.

Предварительно, мужчина вооружен ножом.

В настоящее время на месте работает переговорщик. По данным французских СМИ, мужчина удерживает в заложниках работников ресторана около 2 часов – с 13:00 по местному времени.

К слову, ранее неизвестный захватил заложников в кафе в центре города Эде. Пленников содержали более 6 часов.