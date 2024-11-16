У суботу вдень 16 листопада у ресторані L'Olivier чоловікз ахопив у заручники кількох співробітників та забарикадувався у приміщенні, передає 24 Канал із посиланням на BFMTV.

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Захоплення заручників у передмісті Парижа

Повідомляється, що зловмисник – син власника ресторану. Він утримує щонайменше чотирьох осіб.

Численні поліцейські машини та силовики блокують вулиці, щоб встановити периметр безпеки в околицях. За словами очевидців, до місця події прибув загін спецпризначення паризької поліції BRI.

На вулиці Ернеста Ренана, яка закрита для руху, триває операція.

Довкола L'Olivier зібралися силовики / Фото BFMTV

За даними Le Figaro, людина, яка захопила заручників у паризькому передмісті, заявила про свій намір вчинити самогубство. У ресторані перебувають лише співробітники закладу, відвідувачів там не було.

Попередньо, чоловік озброєний ножем.

Нині на місці працює переговорник. За даними французьких ЗМІ, чоловік утримує в заручниках працівників ресторану близько 2-ї години – з 13:00 за місцевим часом.

До слова, раніше невідомий захопив заручників у кафе в центрі міста Еде. Бранців утримували понад 6 годин.